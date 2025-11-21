https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/peskov-rusya-ukrayna-baris-planina-iliskin-bir-belgeyi-henuz-resmi-olarak-almadi-1101186116.html

Peskov: Rusya, Ukrayna barış planına ilişkin bir belgeyi henüz resmi olarak almadı

Trump'ın hazırladığı kaydedilen Ukrayna barış planıyla ilgili haberler gündemdeki yerini korurken, Kremlin'den konuyla yeni bir açıklama geldi. 21.11.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'den Ukrayna barış planına ilişkin herhangi bir belgeyi henüz resmi olarak almadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı belirtilen Ukrayna barış planıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, Moskova'ya resmi olarak henüz bir belge sunulmadığını ve konuyla ilgili istişare yapılmadığını söyledi.Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:🟥Rusya barış müzakerelerine tamamen açıktı ve açık kalmaya devam ediyor🟥Kremlin, Ukrayna müzakerelerinin başarılı olmasını istiyor, bu yüzden müzakereleri 'elinde megafonla' yürütmeyecek🟥Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri var, ancak Rusya ve ABD somut olarak bir konuyu istişare etmiyor🟥Kiev, barışçıl çözüm konusunda hemen sorumluca bir karar vermeli, yoksa çok geç olacak🟥Vladimir Putin ve Donald Trump arasında bir görüşme yapılması gerekli, ancak bundan önce yapılması gereken çok iş var🟥Devlet Başkanı Putin bugün Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir toplantı yapacakAxios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.

