Peskov: Kiev'in barış planıyla ilgili müzakereleri kabul ettiğine dair bilgi gelmedi

Trump'ın hazırladığı belirtilen 28 maddelik Ukrayna barış planı gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken, Kremlin'den olası müzakerelere ilişkin açıklama... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in ABD'de hazırlanan barış planıyla ilgili müzakereleri kabul ettiğine dair bir bilginin Moskova'ya iletilmediğini söyledi.Rus gazeteci Aleksandr Yunaşev'in açıklamasına göre Peskov, "Zelenskiy'in Trump'ın barış planıyla ilgili müzakereler yapmayı kabul ettiğine dair bir bilgi henüz Moskova'ya iletilmedi" dedi.Axios'un haberi ve Kremlin'in yanıtıABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazmıştı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" denmişti.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalıştığına dair haberleri yalanlamıştı.Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın son olarak Alaska'da görüştüğünü anımsatan Kremlin Sözcüsü, Anchorage'da yapılan istişarelere ek olarak yeni bir şey olmadığını kaydetmişti.

