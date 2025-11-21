https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/eski-sbu-yarbayi-zelenskiy-yolsuzluk-skandalinda-bizzat-yer-aldi-1101181682.html

Eski SBU yarbayı: Zelenskiy, yolsuzluk skandalında bizzat yer aldı

Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının yankıları giderek artarken Zelenskiy'in suç ağında yer aldığına dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk skandalına bizzat karıştığını söyledi.Rus basınına konuşan Prozorov, "Enerji gibi ekonominin stratejik sektörlerini ilgilendiren planların üst düzey bir yetkili tarafından bilinmemesi imkansız. Elbette, şahsen herhangi bir emir vermediğinden eminim. Ancak yurtdışındaki satın almalarına, gayrimenkul ve arazi yatırımlarına bakılırsa, Zelenskiy'in artık bir milyarder olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna'da dürüst bir yoldan para kazanmak gerçekçi değil" dedi.'Kiev, barış planındaki yolsuzlukla ilgili maddeyi değiştirdi'Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Kiev rejiminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Ukrayna barış planında yolsuzlukla ilgili bir maddeyi değiştirdiğini yazdı.Beyaz Saray'dan bir kaynak, WSJ'ye açıklamasında, Kiev'in yayınladığı barış planında metnin değiştirildiğini gördüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Kaynak, ilgili değişikliğin bizzat Kiev tarafından önerildiğinin altını çizdi.'ABD, Ukrayna'ya güvenlik anlaşması önerdi' Bu arada Axios haber sitesi, ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesindeki kolektif savunma modeline benzer güvenlik garantileri ek anlaşması önerdiğini belirtti. Ek anlaşmada '(Ukrayna'ya yönelik) herhangi bir önemli, kasıtlı ve sürekli silahlı saldırı, transatlantik toplumunun barış ve güvenliğini tehdit eden bir saldırı olarak değerlendirilecektir' maddesinin olduğunu aktaran Axios, olası bir durumda ABD ve müttefiklerinin müşterek yanıt vermesinin öngörüldüğünü kaydetti.

