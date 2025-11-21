Eski SBU yarbayı: Zelenskiy, yolsuzluk skandalında bizzat yer aldı
© AAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© AA
Abone ol
Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının yankıları giderek artarken Zelenskiy'in suç ağında yer aldığına dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) eski yarbaylarından Vasiliy Prozorov, Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk skandalına bizzat karıştığını söyledi.
Rus basınına konuşan Prozorov, "Enerji gibi ekonominin stratejik sektörlerini ilgilendiren planların üst düzey bir yetkili tarafından bilinmemesi imkansız. Elbette, şahsen herhangi bir emir vermediğinden eminim. Ancak yurtdışındaki satın almalarına, gayrimenkul ve arazi yatırımlarına bakılırsa, Zelenskiy'in artık bir milyarder olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna'da dürüst bir yoldan para kazanmak gerçekçi değil" dedi.
Rus basınına konuşan Prozorov, "Enerji gibi ekonominin stratejik sektörlerini ilgilendiren planların üst düzey bir yetkili tarafından bilinmemesi imkansız. Elbette, şahsen herhangi bir emir vermediğinden eminim. Ancak yurtdışındaki satın almalarına, gayrimenkul ve arazi yatırımlarına bakılırsa, Zelenskiy'in artık bir milyarder olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna'da dürüst bir yoldan para kazanmak gerçekçi değil" dedi.
'Kiev, barış planındaki yolsuzlukla ilgili maddeyi değiştirdi'
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Kiev rejiminin ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Ukrayna barış planında yolsuzlukla ilgili bir maddeyi değiştirdiğini yazdı.
Beyaz Saray'dan bir kaynak, WSJ'ye açıklamasında, Kiev'in yayınladığı barış planında metnin değiştirildiğini gördüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Beyaz Saray'dan bir kaynak, WSJ'ye açıklamasında, Kiev'in yayınladığı barış planında metnin değiştirildiğini gördüklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Başlangıçta ilgili madde 'Ukrayna, alınan tüm yardımları kapsamlı bir şekilde denetleyecek ve tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmak ve savaştan yasadışı şekilde kazanç sağlayanları cezalandırmak için yasal bir mekanizma oluşturacak' deniyordu. Ancak artık 'Tüm taraflar savaş sırasındaki eylemleri için tam af elde edecek' yazıyor."
Kaynak, ilgili değişikliğin bizzat Kiev tarafından önerildiğinin altını çizdi.
'ABD, Ukrayna'ya güvenlik anlaşması önerdi'
Bu arada Axios haber sitesi, ABD'nin Ukrayna'ya NATO'nun 5. maddesindeki kolektif savunma modeline benzer güvenlik garantileri ek anlaşması önerdiğini belirtti.
Ek anlaşmada '(Ukrayna'ya yönelik) herhangi bir önemli, kasıtlı ve sürekli silahlı saldırı, transatlantik toplumunun barış ve güvenliğini tehdit eden bir saldırı olarak değerlendirilecektir' maddesinin olduğunu aktaran Axios, olası bir durumda ABD ve müttefiklerinin müşterek yanıt vermesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Ek anlaşmada '(Ukrayna'ya yönelik) herhangi bir önemli, kasıtlı ve sürekli silahlı saldırı, transatlantik toplumunun barış ve güvenliğini tehdit eden bir saldırı olarak değerlendirilecektir' maddesinin olduğunu aktaran Axios, olası bir durumda ABD ve müttefiklerinin müşterek yanıt vermesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova'nın Zelenskiy'in Trump'ın barış planını müzakere etmeyi kabul ettiğine dair bir bilgi almadığını söylemişti.
Peskov, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska'da Ukrayna'yla ilgili olası barış anlaşmasını görüştüklerini ve o zamandan beri konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığını da vurgulamıştı.