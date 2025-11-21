https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/olayli-2025-miss-universe-kainat-guzeli-yarismasinin-kazanini-aciklandi-1101172144.html

Olaylı 2025 Miss Universe kainat güzellik yarışmasının kazananı açıklandı

Miss Universe'de organizasyon yöneticisinin Meksika güzelini kameralar önünde azarlaması skandala dönüşmüş olaylar giderek büyümüştü. Olaylı geçen yarışmada... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Tayland’da düzenlenen Miss Universe yarışması olaylı başladı. Yarışmanın öncesinde yapılan törende, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Miss Meksika Fatima Bosch arasında yaşanan tartışma kameralara yansımış ve olay gündem olmuştu. Miss Universe yarışmasını olayların merkezindeki Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı. Fatima Bosch, Miss Universe tacını gözyaşları içinde taktı. Filistin ilk kez temsil edildiEtkinliğe 120 ülkeden temsilciler katıldı. Nadeen Ayoub, yarışmada Filistin'i temsil eden ilk kadın oldu ve elenmeden önce 30 yarı finalist arasına kaldı.Ne olmuştu?Tayland’da düzenlenen Miss Universe yarışmasının öncesinde yapılan törende, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Miss Meksika Fatima Bosch arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.Nawat, Bosch’u sosyal medya için tanıtım paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladı. Tepki gösteren Bosch’un sözünü kesen Nawat, ardından güvenliği çağırarak “Destekleyen varsa, o da gidebilir” dedi.'Beni aşağıladı, saygısız davrandı'Olayın ardından Bosch, basına yaptığı açıklamada Nawat’ın kendisine “aptal” diyerek hakaret ettiğini söyledi. “Bu davranış saygısızlıktı, bana bağırdı ve beni küçük düşürdü” diyen Bosch, yaşananları “kadınlara saygısızlığın açık örneği” olarak nitelendirdi.Nawat ise iddiaları reddederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Ancak olayın canlı yayınlanması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

