Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Nebenzya: Kiev rejimi savaştan kazanç sağlayan bir yolsuzluk çetesidir
Nebenzya: Kiev rejimi savaştan kazanç sağlayan bir yolsuzluk çetesidir

01:13 21.11.2025
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna’daki yolsuzluk skandalına dikkat çekerek, Kiev yönetimini ‘yolsuzlukla savaş kazancı sağlayan bir çete’ olarak nitelendirdi.
Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna oturumunda yaptığı konuşmada, Kiev yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu.
Nebenzya, Kiev rejiminin en üst kademelerine kadar uzanan büyük bir yolsuzluk skandalının patlak verdiğini belirterek, şunları ifade etti.
Bizim için bu bir sürpriz değil, ama skandalın gerçek boyutunu henüz kimse bilmiyor. Mevcut bilgiler, buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Kiev rejimi, bizim defalarca söylediğimiz gibi, sizin paranızı kullanarak savaştan çıkar sağlayan hırsız, yolsuz bir çetedir. Bu yapı, halkın sırtından, Batı’nın gönderdiği paralarla zengin olmaktadır.
Nebenzya, Avrupa'nın artık Ukrayna’ya maddi destek sağlayacak kaynaklara sahip olmadığını belirterek, "Avrupa, Ukrayna için kaynak sağlayamadığı bir noktaya geldi çünkü bugün kendi ordularını yeniden silahlandırmakla meşguller. Delice bir şekilde, 2030 yılında Rusya ile savaş hazırlığı yapılması gerektiğini dillendiriyorlar" dedi.
Ukrayna ordusunun cephede ciddi kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetini hızla kaybettiğini söyleyen Nebenzya, şöyle devam etti:
Sahadaki durum ağır ve hatta bir felaket boyutunda. Ukrayna ordusu savaşma yeteneğini kaybediyor. Bu düşüş aynı zamanda sivil halka yönelik artan vahşetle de kendini gösteriyor.
Nebenzya ayrıca, Ukrayna ordusunun çatışma bölgelerinden çıkmaya çalışan sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, “Bu tür saldırılar sadece uluslararası hukuka değil, insanlığa da aykırıdır” dedi.
Nebenzya'ya göre, 20 Ekim ile 16 Kasım tarihleri arasında Ukraynalı birliklerin bombardımanları sonucu 307 sivil Rus vatandaşı zarar gördü, 47 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında iki çocuk da bulunuyor.
Kiev yönetimini gerçek bir barış niyetine sahip olmamakla suçlayan Rus diplomat, “Ukrayna’dan krizin çözümü için anlamlı bir müzakere masasına oturma isteği görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
