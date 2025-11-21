https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/nebenzya-kiev-rejimi-savastan-kazanc-saglayan-bir-yolsuzluk-cetesidir-1101169300.html

Nebenzya: Kiev rejimi savaştan kazanç sağlayan bir yolsuzluk çetesidir

Nebenzya: Kiev rejimi savaştan kazanç sağlayan bir yolsuzluk çetesidir

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki yolsuzluk skandalına dikkat çekerek, Kiev yönetimini... 21.11.2025

Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ukrayna oturumunda yaptığı konuşmada, Kiev yönetimine yönelik sert açıklamalarda bulundu.Nebenzya, Kiev rejiminin en üst kademelerine kadar uzanan büyük bir yolsuzluk skandalının patlak verdiğini belirterek, şunları ifade etti.Nebenzya, Avrupa'nın artık Ukrayna’ya maddi destek sağlayacak kaynaklara sahip olmadığını belirterek, "Avrupa, Ukrayna için kaynak sağlayamadığı bir noktaya geldi çünkü bugün kendi ordularını yeniden silahlandırmakla meşguller. Delice bir şekilde, 2030 yılında Rusya ile savaş hazırlığı yapılması gerektiğini dillendiriyorlar" dedi.Ukrayna ordusunun cephede ciddi kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetini hızla kaybettiğini söyleyen Nebenzya, şöyle devam etti:Nebenzya ayrıca, Ukrayna ordusunun çatışma bölgelerinden çıkmaya çalışan sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, “Bu tür saldırılar sadece uluslararası hukuka değil, insanlığa da aykırıdır” dedi.Nebenzya'ya göre, 20 Ekim ile 16 Kasım tarihleri arasında Ukraynalı birliklerin bombardımanları sonucu 307 sivil Rus vatandaşı zarar gördü, 47 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında iki çocuk da bulunuyor.Kiev yönetimini gerçek bir barış niyetine sahip olmamakla suçlayan Rus diplomat, “Ukrayna’dan krizin çözümü için anlamlı bir müzakere masasına oturma isteği görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

