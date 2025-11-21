https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mhpli-yildiz-mhp-adina-imraliya-ben-gidecegim--1101183374.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı'ya MHP adına kendisinin gideceğini açıkladı. 21.11.2025

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun olası İmralı ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına İmralı'ya ben gideceğim" dedi. Yıldız, Meclis'te "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun 18. toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin "Oylama olur mu içeride?" sorusu üzerine Yıldız, "Olması lazım" yanıtını verdi.Yıldız, CHP'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yönelik soruya, "CHP'nin kendi takdirleri. Biz tabii katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi. Yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları önemli bizim için." değerlendirmesinde bulundu.Açık oylama yapılmalıdır"Olmazsa da gidilecek değil mi?" sorusu üzerine Yıldız, "Elbette gideriz biz. Bir konuşalım, bakalım Başkan'la. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez, bunun bir izni var. Bir de Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Bu da 4-5 milletvekili olur tahminim. Her partiden bir milletvekili. Bunu söyleyebilirim: MHP adına ben gideceğim." dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, oylama yapılması gerekip gerekmediği yönündeki soru üzerine, "Komisyonda oylama yapılmalı. Mesele ciddi bir iştir. Açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini de izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir." diye konuştu.

