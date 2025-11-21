Türkiye
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl?
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hafta sonunda Türkiye genelinde sakin ve çoğunlukla açık bir hava bekleniyor. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede ülkenin büyük kısmında az bulutlu bir görünümün hakim olacağını, özellikle iç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sisle pusun etkili olabileceğini belirtti.Tekin'in verdiği bilgiye göre yarın, Edirne'yle Ege'nin güney kıyılarında (Muğla, Aydın, İzmir'in güney kesimleri ve Edremit Körfezi çevresinde) kısa süreli sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Pazar günü ise yağışların batı bölgelerine yayılması bekleniyor.Marmara ve Ege bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevrelerinde pazar günü yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Muğla, Aydın, Denizli ve Edremit Körfezi çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yeni haftada bu yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerleyecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısıyla, Batı ve Orta Karadeniz'de yağış bekleniyor.Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyen Tekin, gelecek hafta iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece arasında sıcaklık düşüşü görülebileceğini kaydetti.
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl?

21.11.2025
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, hafta sonunda Türkiye genelinde sakin ve çoğunlukla açık bir hava bekleniyor.
Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede ülkenin büyük kısmında az bulutlu bir görünümün hakim olacağını, özellikle iç bölgelerde gece ve sabah saatlerinde sisle pusun etkili olabileceğini belirtti.
Tekin’in verdiği bilgiye göre yarın, Edirne'yle Ege’nin güney kıyılarında (Muğla, Aydın, İzmir’in güney kesimleri ve Edremit Körfezi çevresinde) kısa süreli sağanaklar ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Pazar günü ise yağışların batı bölgelerine yayılması bekleniyor.
Marmara ve Ege bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın çevrelerinde pazar günü yağış görüleceğini aktaran Tekin, “Muğla, Aydın, Denizli ve Edremit Körfezi çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni haftada bu yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerleyecek. Pazartesi günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısıyla, Batı ve Orta Karadeniz’de yağış bekleniyor.
Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyen Tekin, gelecek hafta iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece arasında sıcaklık düşüşü görülebileceğini kaydetti.
