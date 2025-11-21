Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/kripto-piyasalarinda-deprem-bitcoin-nisan-2025ten-beri-en-dusuk-seviyede-1101181305.html
Kripto piyasalarında deprem: Bitcoin Nisan 2025'ten beri en düşük seviyede
Kripto piyasalarında deprem: Bitcoin Nisan 2025’ten beri en düşük seviyede
Sputnik Türkiye
Küresel kripto para piyasasında sert satış dalgası sürüyor. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine... 21.11.2025
ekonomi̇
bitcoin
kripto
kripto para
fed
ethereum
Kripto para piyasalarında çalkantı büyüyor. Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 8,3 gerileyerek 2 trilyon 870 milyar dolar seviyesine düştü.En büyük kripto varlık olan Bitcoin, sert satışlardan en çok etkilenen para birimleri arasında yer aldı.Bitcoin Nisan 2025’ten beri en düşük seviyesindePiyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’dan fazla kayıpla 83 bin 243 dolar seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.Bitcoin’in haftalık değer kaybı ise yüzde 14’e ulaştı.Bitcoin, Nisan 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri açıklamasıyla küresel finans piyasalarının sarsıldığı dönemde 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.Ethereum da çakıldıPiyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ethereum da sert satışlardan kaçamadı. Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 10’dan fazla düşerek 2 bin 717 dolar seviyesine geriledi.Güven krizi derinleşiyorAnalistlere göre piyasalardaki son düşüşte birden fazla faktör etkili:Uzmanlar, yatırımcıların bu gelişmeler nedeniyle kripto varlıklardan uzaklaştığını belirtiyor. Analistler, kripto piyasasında geçen ay yaşanan 19 milyar doları aşan likidasyonun ardından oluşan güven krizinin hâlâ etkili olduğunu vurguluyor.Düşen likidite, panik satışları ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle fiyatlardaki oynaklık artarken, satışların hızlandığına dikkat çekiliyor.FED beklentileri de satışları tetikliyorUzmanlara göre piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede para politikasını gevşeteceğine yönelik beklentilerin azalması, satış eğilimini güçlendirdi.Kripto para fiyatlarının 100 bin dolar eşiğinin altında kalıcı olarak zayıflaması, yatırımcı psikolojisini olumsuz etkiliyor.Ayrıca son dönemde teknoloji hisselerinde görülen düşüşler de yatırımcıların risk iştahını azaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.Geçen ay 1 trilyon dolar silinmiştiGeçen ay başında yaşanan sert satış dalgası, kripto piyasasında 19 milyar doları aşkın likidasyona neden olmuş, küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.Kripto piyasasının küresel borsalardaki satışları yakından takip etmesi de dikkat çekiyor. Nvidia'nın dün açıkladığı güçlü finansal rakamların etkisiyle piyasalarda görülen geçici yükseliş, kısa sürede yerini kayıplara bıraktı.Yüksek borçlanma maliyetleri riskli varlıkları zorluyorUzmanlar, borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde kripto varlıklar gibi riskli enstrümanların, tahvil ve faiz getirili yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geldiğini vurguluyor.
SON HABERLER
Kripto piyasalarında deprem: Bitcoin Nisan 2025’ten beri en düşük seviyede

Küresel kripto para piyasasında sert satış dalgası sürüyor. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 9’dan fazla düşerek Nisan 2025’ten beri en düşük seviyesine geriledi. Piyasa değeri 24 saatte 2 trilyon 870 milyar dolara inerken, analistler güven krizinin derinleştiğini ve panik satışlarının sert dalgalanmaları tetiklediğini belirtiyor.
Kripto para piyasalarında çalkantı büyüyor. Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 8,3 gerileyerek 2 trilyon 870 milyar dolar seviyesine düştü.
En büyük kripto varlık olan Bitcoin, sert satışlardan en çok etkilenen para birimleri arasında yer aldı.

Bitcoin Nisan 2025’ten beri en düşük seviyesinde

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’dan fazla kayıpla 83 bin 243 dolar seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin, Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.
Bitcoin’in haftalık değer kaybı ise yüzde 14’e ulaştı.
Bitcoin, Nisan 2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri açıklamasıyla küresel finans piyasalarının sarsıldığı dönemde 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

Ethereum da çakıldı

Piyasa değeri açısından ikinci sırada bulunan Ethereum da sert satışlardan kaçamadı. Ethereum fiyatı son 24 saatte yüzde 10’dan fazla düşerek 2 bin 717 dolar seviyesine geriledi.

Güven krizi derinleşiyor

Analistlere göre piyasalardaki son düşüşte birden fazla faktör etkili:
Faiz oranlarına ilişkin endişeler
Kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi
Kar realizasyonları
Para politikasındaki belirsizlikler
Teknoloji şirketlerindeki yüksek değerlemelere yönelik kaygılar
Uzmanlar, yatırımcıların bu gelişmeler nedeniyle kripto varlıklardan uzaklaştığını belirtiyor. Analistler, kripto piyasasında geçen ay yaşanan 19 milyar doları aşan likidasyonun ardından oluşan güven krizinin hâlâ etkili olduğunu vurguluyor.
Düşen likidite, panik satışları ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle fiyatlardaki oynaklık artarken, satışların hızlandığına dikkat çekiliyor.

FED beklentileri de satışları tetikliyor

Uzmanlara göre piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede para politikasını gevşeteceğine yönelik beklentilerin azalması, satış eğilimini güçlendirdi.
Kripto para fiyatlarının 100 bin dolar eşiğinin altında kalıcı olarak zayıflaması, yatırımcı psikolojisini olumsuz etkiliyor.
Ayrıca son dönemde teknoloji hisselerinde görülen düşüşler de yatırımcıların risk iştahını azaltan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Geçen ay 1 trilyon dolar silinmişti

Geçen ay başında yaşanan sert satış dalgası, kripto piyasasında 19 milyar doları aşkın likidasyona neden olmuş, küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.
Kripto piyasasının küresel borsalardaki satışları yakından takip etmesi de dikkat çekiyor. Nvidia'nın dün açıkladığı güçlü finansal rakamların etkisiyle piyasalarda görülen geçici yükseliş, kısa sürede yerini kayıplara bıraktı.

Yüksek borçlanma maliyetleri riskli varlıkları zorluyor

Uzmanlar, borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde kripto varlıklar gibi riskli enstrümanların, tahvil ve faiz getirili yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geldiğini vurguluyor.
EKONOMİ
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Asgari ücrete zam için olası rakamlar neler?
11:46
