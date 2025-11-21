https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/kokulu-reklam-metro-istasyonunda-1101186211.html
Kokulu reklam metro istasyonunda
Kokulu reklam metro istasyonunda
Sputnik Türkiye
New York’taki Grand Central metro istasyonunda kokulu reklam devreye girdi. Dünyada ilk kokulu reklamın hikayesi ise 1906’ya kadar gidiyor.
2025-11-21T15:03+0300
2025-11-21T15:03+0300
2025-11-21T15:03+0300
yaşam
reklam
new york
koku
queens
brooklyn
mta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101185715_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_af8b5a81acf7f6d4641b72c2d61e8f22.jpg
New York’un yoğun metro hattındaki aromalı reklam kasım ayı boyunca 42. Cadde aktarma hattında hava yoluyla koku yayan bir reklam kampanyası kapsamında gerçekleşiyor.Kokunun kaynağı, peron üzerindeki çelik kirişe ve bağlantı tünelinin duvarlarına gizlice yerleştirilen difüzörler. Yukarı bakan yolcular, cihazların belirgin buhar püskürtmelerini görebiliyor.Ay sonunda toplam 9 ila 14 kilogram arasında koku yayılmış olacak.Burası, Times Square aktarma hattına her dört-beş dakikada bir bağlantı sağlandığı için istasyonun en yoğun bölümlerinden biri.Koku bazı yolcular için o kadar hafif ki, alandan hızla geçenler fark etmeyebiliyor. Alanın çevresinde yer alan bilgilendirme posterlerini görmeyenler, bunu başka bir yolcunun parfümü zannedebiliyor.Metro ağındaki ilk kokulu reklamŞehriçi ulaşım sistemini yöneten Metropolitan Transportation Authority (MTA), bunun ağ içinde uygulanan ilk koku temelli reklam kampanyası olduğunu belirtiyor. Kurum, yeni gelir kaynakları yaratmak amacıyla geçen yıl Queens ve Brooklyn’de benzer bir denemeyi güvenlik ve toplu geri bildirim toplamak için test etti.Kampanyayı yürüten taraf, mevsimin simgesi haline gelmiş çam-notalı bir koku seçti. Grand Central’ın tercih edilmesinin nedeni, çok sayıda yolcunun burada aktarma yapması ve kampanyanın görünürlüğünün yüksek olması.Kokulu reklam örnekleri 1906’ye gidiyor1906’da Samuel Roxy Rothafel, Pennsylvania’da bir tiyatroda gülyağı kokusunu elektrikli vantilatörle salonda yayarak izleyiciye kokulu bir deneyim sundu.1960’ta ‘Gizemin kokusu’ adlı film gösteriminde film boyunca farklı kokular verilmiş.2006’da ABD’de San Francisco otobüs duraklarına kurulan panolarda çikolatalı kurabiye kokusu yayıldı.Daha yakın zamanda ise McDonald’s Hollanda’da, yaya geçidine konulan ve patates kızartması kokusu yayan ‘kokulu billboard’lar kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/sosyal-medyada-yatirim-amacli-reklam-araciligiyla-dolandiricilik-40-supheliden-5i-tutuklandi-1100000868.html
new york
queens
brooklyn
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101185715_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_7b129a90d8d94aa0b11265ed137f288c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
new york, metro, kokulu reklam, ad
new york, metro, kokulu reklam, ad
Kokulu reklam metro istasyonunda
New York’taki Grand Central metro istasyonunda kokulu reklam devreye girdi. Dünyada ilk kokulu reklamın hikayesi ise 1906’ya kadar gidiyor.
New York’un yoğun metro hattındaki aromalı reklam kasım ayı boyunca 42. Cadde aktarma hattında hava yoluyla koku yayan bir reklam kampanyası kapsamında gerçekleşiyor.
Kokunun kaynağı, peron üzerindeki çelik kirişe ve bağlantı tünelinin duvarlarına gizlice yerleştirilen difüzörler. Yukarı bakan yolcular, cihazların belirgin buhar püskürtmelerini görebiliyor.
Ay sonunda toplam 9 ila 14 kilogram arasında koku yayılmış olacak.
Burası, Times Square aktarma hattına her dört-beş dakikada bir bağlantı sağlandığı için istasyonun en yoğun bölümlerinden biri.
Koku bazı yolcular için o kadar hafif ki, alandan hızla geçenler fark etmeyebiliyor. Alanın çevresinde yer alan bilgilendirme posterlerini görmeyenler, bunu başka bir yolcunun parfümü zannedebiliyor.
Metro ağındaki ilk kokulu reklam
Şehriçi ulaşım sistemini yöneten Metropolitan Transportation Authority (MTA), bunun ağ içinde uygulanan ilk koku temelli reklam kampanyası olduğunu belirtiyor. Kurum, yeni gelir kaynakları yaratmak amacıyla geçen yıl Queens ve Brooklyn’de benzer bir denemeyi güvenlik ve toplu geri bildirim toplamak için test etti.
Kampanyayı yürüten taraf, mevsimin simgesi haline gelmiş çam-notalı bir koku seçti. Grand Central’ın tercih edilmesinin nedeni, çok sayıda yolcunun burada aktarma yapması ve kampanyanın görünürlüğünün yüksek olması.
Kokulu reklam örnekleri 1906’ye gidiyor
1906’da Samuel Roxy Rothafel, Pennsylvania’da bir tiyatroda gülyağı kokusunu elektrikli vantilatörle salonda yayarak izleyiciye kokulu bir deneyim sundu.
1960’ta ‘Gizemin kokusu’ adlı film gösteriminde film boyunca farklı kokular verilmiş.
2006’da ABD’de San Francisco otobüs duraklarına kurulan panolarda çikolatalı kurabiye kokusu yayıldı.
Daha yakın zamanda ise McDonald’s Hollanda’da, yaya geçidine konulan ve patates kızartması kokusu yayan ‘kokulu billboard’lar kullandı.