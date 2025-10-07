Türkiye
Sosyal medyada yatırım amaçlı reklam aracılığıyla dolandırıcılık: 40 şüpheliden 5'i tutuklandı
Sosyal medyada yatırım amaçlı reklam aracılığıyla dolandırıcılık: 40 şüpheliden 5'i tutuklandı
Antalya'da ihbar üzerine harekete geçen polis sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 kişinin tutuklandığı... 07.10.2025
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yatırım amaçlı reklamlar aracılığıyla bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 10 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Sosyal medya dolandırılığı yapılan adrese düzenlenen baskın görüntüleri de paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/icisleri-bakanligi-geregi-yapildi-ihbar-hattini-hayata-geciriyor-mobil-uygulama-icin-geri-sayim-1099996470.html
Sosyal medyada yatırım amaçlı reklam aracılığıyla dolandırıcılık: 40 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'da ihbar üzerine harekete geçen polis sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheliyi gözaltına aldı. 5 kişinin tutuklandığı operasyona ait görüntüler ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yatırım amaçlı reklamlar aracılığıyla bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 10 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sosyal medya dolandırılığı yapılan adrese düzenlenen baskın görüntüleri de paylaşıldı.
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı, 'gereği yapıldı' ihbar hattını hayata geçiriyor: Mobil uygulama için geri sayım başladı
17:45
