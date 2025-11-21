Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/kalp-krizinde-yeni-umut-mikro-igneli-yama-iyilesmeyi-hizlandiriyor-1101180310.html
Kalp krizinde yeni umut: Mikro iğneli yama iyileşmeyi hızlandırıyor
Kalp krizinde yeni umut: Mikro iğneli yama iyileşmeyi hızlandırıyor
Sputnik Türkiye
Yapılan yeni araştırmaya göre kalp krizi sonrası kalpte oluşan yaralara mikroskobik iğne ile enjekte edilen ilaç, yaraların daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor.
2025-11-21T13:05+0300
2025-11-21T13:05+0300
sağlik
kalp krizi
kalp sağlığı
iğne
tedavi
ameliyat
araştırma
i̇yileşmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101179983_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_99d315c01668e7d7b1691b4a8ce49b63.jpg
Bilim insanları geliştirdikleri çözünebilen bir mikro iğneli yamanın doğrudan kalbin hasarlı bölümüne yerleştirerek iyileşmeyi hızlandırdığını buldu. Araştırma ekibinin tasarladığı yama, çözünebilen mikro iğnelerle kalbin dış yüzeyine yerleşiyor ve iyileştirici IL-4 molekülünü doğrudan hasarlı alana bırakıyor. Dr. Ke Huang, “Bu yama bir köprü gibi çalışıyor” diyerek mikro iğnelerin kalp kasının alt tabakasına erişimi kolaylaştırdığını aktardı. Yaklaşımın, kalp krizinden sonra oluşan yoğun iltihabın azaltılmasına ve iyileştirici hücrelerin bölgeye yönlendirilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.İltihabı azaltıp hücreleri iyileşmeye yönlendiriyor Normalde kalp krizi sonrası bölge hızla yara dokusuyla kaplanıyor ve bu da kalbin gücünü düşürüyor. Araştırmada IL-4’ün bağışıklık hücrelerini iyileşme odaklı bir moda geçirdiği ve fazla yara dokusu oluşumunu sınırlandırdığı aktarıldı. Huang, “Makrofajlar ya iyileştirir ya da hasarı artırır. IL-4 onları doğru yönde itiyor” sözleriyle süreci açıkladı. Ekibin gözlemlerine göre kalp hücreleri tedavi sonrasında çevredeki damar hücreleriyle daha iyi iletişim kuruyor ve bu da uzun vadede kalp fonksiyonunu destekliyor.Daha az ameliyatla uygulanabilecek yeni sürüm Şu anda yamanın yerleştirilmesi için açık kalp cerrahisi gerekiyor. Ancak araştırmacılar, gelecekte bu tedavinin ince bir tüple uygulanabilecek şekilde geliştirilmek istendiğini aktardı. Huang, çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tasarımın daha da sadeleştirilmesi ve yapay zeka destekli modellerle iyileştirileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mikroplastikler-kalbi-sessizce-tehdit-ediyor-erkeklerde-risk-cok-daha-yuksek-1101119579.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101179983_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_2c47e41b125ea4aa0b96bc8f7c873b8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araştırma, kalp, kalp krizi, kalp sağlığı, yama, iğne, il-4 molekülü, iltihap, kalp kası
araştırma, kalp, kalp krizi, kalp sağlığı, yama, iğne, il-4 molekülü, iltihap, kalp kası

Kalp krizinde yeni umut: Mikro iğneli yama iyileşmeyi hızlandırıyor

13:05 21.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKalp krizi tedavi
Kalp krizi tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD'de bilim adamlarının geliştirdiği biyolojik olarak çözünebilen mikro iğneli yamanın, kalp krizi sonrası ilacı doğrudan hasarlı kalp dokusuna ulaştırarak iyileşmeyi hızlandırdığı ve ilacın tüm vücuda yayılmasını engellediği aktarıldı.
Bilim insanları geliştirdikleri çözünebilen bir mikro iğneli yamanın doğrudan kalbin hasarlı bölümüne yerleştirerek iyileşmeyi hızlandırdığını buldu. Araştırma ekibinin tasarladığı yama, çözünebilen mikro iğnelerle kalbin dış yüzeyine yerleşiyor ve iyileştirici IL-4 molekülünü doğrudan hasarlı alana bırakıyor.
Dr. Ke Huang, “Bu yama bir köprü gibi çalışıyor” diyerek mikro iğnelerin kalp kasının alt tabakasına erişimi kolaylaştırdığını aktardı. Yaklaşımın, kalp krizinden sonra oluşan yoğun iltihabın azaltılmasına ve iyileştirici hücrelerin bölgeye yönlendirilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

İltihabı azaltıp hücreleri iyileşmeye yönlendiriyor

Normalde kalp krizi sonrası bölge hızla yara dokusuyla kaplanıyor ve bu da kalbin gücünü düşürüyor. Araştırmada IL-4’ün bağışıklık hücrelerini iyileşme odaklı bir moda geçirdiği ve fazla yara dokusu oluşumunu sınırlandırdığı aktarıldı.
Huang, “Makrofajlar ya iyileştirir ya da hasarı artırır. IL-4 onları doğru yönde itiyor” sözleriyle süreci açıkladı. Ekibin gözlemlerine göre kalp hücreleri tedavi sonrasında çevredeki damar hücreleriyle daha iyi iletişim kuruyor ve bu da uzun vadede kalp fonksiyonunu destekliyor.

Daha az ameliyatla uygulanabilecek yeni sürüm

Şu anda yamanın yerleştirilmesi için açık kalp cerrahisi gerekiyor. Ancak araştırmacılar, gelecekte bu tedavinin ince bir tüple uygulanabilecek şekilde geliştirilmek istendiğini aktardı.
Huang, çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tasarımın daha da sadeleştirilmesi ve yapay zeka destekli modellerle iyileştirileceğini söyledi.
kalp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
SAĞLIK
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
19 Kasım, 12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала