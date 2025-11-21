https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/kalp-krizinde-yeni-umut-mikro-igneli-yama-iyilesmeyi-hizlandiriyor-1101180310.html
Kalp krizinde yeni umut: Mikro iğneli yama iyileşmeyi hızlandırıyor
Yapılan yeni araştırmaya göre kalp krizi sonrası kalpte oluşan yaralara mikroskobik iğne ile enjekte edilen ilaç, yaraların daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor.
2025-11-21T13:05+0300
Bilim insanları geliştirdikleri çözünebilen bir mikro iğneli yamanın doğrudan kalbin hasarlı bölümüne yerleştirerek iyileşmeyi hızlandırdığını buldu. Araştırma ekibinin tasarladığı yama, çözünebilen mikro iğnelerle kalbin dış yüzeyine yerleşiyor ve iyileştirici IL-4 molekülünü doğrudan hasarlı alana bırakıyor. Dr. Ke Huang, “Bu yama bir köprü gibi çalışıyor” diyerek mikro iğnelerin kalp kasının alt tabakasına erişimi kolaylaştırdığını aktardı. Yaklaşımın, kalp krizinden sonra oluşan yoğun iltihabın azaltılmasına ve iyileştirici hücrelerin bölgeye yönlendirilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.İltihabı azaltıp hücreleri iyileşmeye yönlendiriyor Normalde kalp krizi sonrası bölge hızla yara dokusuyla kaplanıyor ve bu da kalbin gücünü düşürüyor. Araştırmada IL-4’ün bağışıklık hücrelerini iyileşme odaklı bir moda geçirdiği ve fazla yara dokusu oluşumunu sınırlandırdığı aktarıldı. Huang, “Makrofajlar ya iyileştirir ya da hasarı artırır. IL-4 onları doğru yönde itiyor” sözleriyle süreci açıkladı. Ekibin gözlemlerine göre kalp hücreleri tedavi sonrasında çevredeki damar hücreleriyle daha iyi iletişim kuruyor ve bu da uzun vadede kalp fonksiyonunu destekliyor.Daha az ameliyatla uygulanabilecek yeni sürüm Şu anda yamanın yerleştirilmesi için açık kalp cerrahisi gerekiyor. Ancak araştırmacılar, gelecekte bu tedavinin ince bir tüple uygulanabilecek şekilde geliştirilmek istendiğini aktardı. Huang, çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tasarımın daha da sadeleştirilmesi ve yapay zeka destekli modellerle iyileştirileceğini söyledi.
ABD'de bilim adamlarının geliştirdiği biyolojik olarak çözünebilen mikro iğneli yamanın, kalp krizi sonrası ilacı doğrudan hasarlı kalp dokusuna ulaştırarak iyileşmeyi hızlandırdığı ve ilacın tüm vücuda yayılmasını engellediği aktarıldı.
Bilim insanları geliştirdikleri çözünebilen bir mikro iğneli yamanın doğrudan kalbin hasarlı bölümüne yerleştirerek iyileşmeyi hızlandırdığını buldu. Araştırma ekibinin tasarladığı yama, çözünebilen mikro iğnelerle kalbin dış yüzeyine yerleşiyor ve iyileştirici IL-4 molekülünü doğrudan hasarlı alana bırakıyor.
Dr. Ke Huang, “Bu yama bir köprü gibi çalışıyor” diyerek mikro iğnelerin kalp kasının alt tabakasına erişimi kolaylaştırdığını aktardı. Yaklaşımın, kalp krizinden sonra oluşan yoğun iltihabın azaltılmasına ve iyileştirici hücrelerin bölgeye yönlendirilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.
İltihabı azaltıp hücreleri iyileşmeye yönlendiriyor
Normalde kalp krizi sonrası bölge hızla yara dokusuyla kaplanıyor ve bu da kalbin gücünü düşürüyor. Araştırmada IL-4’ün bağışıklık hücrelerini iyileşme odaklı bir moda geçirdiği ve fazla yara dokusu oluşumunu sınırlandırdığı aktarıldı.
Huang, “Makrofajlar ya iyileştirir ya da hasarı artırır. IL-4 onları doğru yönde itiyor” sözleriyle süreci açıkladı. Ekibin gözlemlerine göre kalp hücreleri tedavi sonrasında çevredeki damar hücreleriyle daha iyi iletişim kuruyor ve bu da uzun vadede kalp fonksiyonunu destekliyor.
Daha az ameliyatla uygulanabilecek yeni sürüm
Şu anda yamanın yerleştirilmesi için açık kalp cerrahisi gerekiyor. Ancak araştırmacılar, gelecekte bu tedavinin ince bir tüple uygulanabilecek şekilde geliştirilmek istendiğini aktardı.
Huang, çalışmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu, tasarımın daha da sadeleştirilmesi ve yapay zeka destekli modellerle iyileştirileceğini söyledi.