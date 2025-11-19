Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mikroplastikler-kalbi-sessizce-tehdit-ediyor-erkeklerde-risk-cok-daha-yuksek-1101119579.html
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmaya göre mikro plastikler kalp ve damar sağlığını büyük oranda etkiliyor. Su, yiyecek ve havada bile fazlaca bulunan mikro plastikler damar tıkanıklığına sebep olarak felce sebep olabiliyor.
2025-11-19T12:27+0300
2025-11-19T12:27+0300
sağlik
kalp
damar
felç
plastik
mikroplastik
hasar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119081_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_cc1c0dfc480f8d44c12f1ff061896448.jpg
Bilim insanları, paketlerden, kıyafetlerden ve plastik eşyalardan kopan mikro plastiklerin vücuda girdiğinde atardamarları kaplayan hücrelerde hasara yol açtığını aktardı. Araştırma ekibine göre bu küçük parçacıklar, damar duvarındaki hücrelerin düzenini bozarak iltihaplanmayı tetikliyor ve damar daralmasını hızlandırıyor. Çalışmayı yürüten Prof. Changcheng Zhou, “Endotel hücreleri mikro plastiklerle doğrudan karşılaşıyor ve bu temas, plak oluşumunu başlatan zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor” dedi.Erkeklerde etki daha belirgin Araştırma, erkek deneklerin mikro plastiklere karşı çok daha hassas olduğunu gösterdi. Mikro plastiklere maruz bırakılan erkek deneklerde kalp çevresindeki ana damarda yüzde 63, göğüsteki büyük bir damarda yüzde 624 daha fazla plak oluştuğu görüldü. Aynı koşullarda test edilen kadın deneklerde ise belirgin bir ilerleme saptanmadı. Bilim insanları bunun, cinsiyet hormonları ve özellikle östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili olabileceğini aktardı.Vücut mikro plastiklerle nasıl başa çıkıyor? Araştırmacılar, mikro plastiklerin besinlerde, sularda, soluduğumuz havada giderek arttığını belirtiyor. Bu parçacıklar insan dokularında da tespit edildi. Prof. Zhou, “Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak tek yol maruziyeti azaltmak. Plastik kapları daha az kullanmak, tek kullanımlıkları azaltmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak” dedi. Mikroplastikleri vücuttan atacak bir yöntem henüz bulunmuyor; bu nedenle uzmanlar genel kalp sağlığını korumanın şu an için en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kronik-agrinin-gizli-tehlikesi-yuksek-tansiyon-riskini-yuzde-75e-kadar-artirabilir-1101086405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119081_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_f7c3bcbd438e95166ee1ecffd7ab99be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araştırma, kalp, damar, atardamar, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı, risk, hasar, erkek, hormon, mikro plastik, plastik
araştırma, kalp, damar, atardamar, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı, risk, hasar, erkek, hormon, mikro plastik, plastik

Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek

12:27 19.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturkalp
kalp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni araştırmalar, günlük yaşamda maruz kaldığımız mikro plastiklerin özellikle erkeklerde damarları yıpratarak kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, mikro plastiklerin atardamarları kaplayan hücreleri doğrudan etkilediğini aktarıyor.
Bilim insanları, paketlerden, kıyafetlerden ve plastik eşyalardan kopan mikro plastiklerin vücuda girdiğinde atardamarları kaplayan hücrelerde hasara yol açtığını aktardı. Araştırma ekibine göre bu küçük parçacıklar, damar duvarındaki hücrelerin düzenini bozarak iltihaplanmayı tetikliyor ve damar daralmasını hızlandırıyor. Çalışmayı yürüten Prof. Changcheng Zhou, “Endotel hücreleri mikro plastiklerle doğrudan karşılaşıyor ve bu temas, plak oluşumunu başlatan zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor” dedi.

Erkeklerde etki daha belirgin

Araştırma, erkek deneklerin mikro plastiklere karşı çok daha hassas olduğunu gösterdi. Mikro plastiklere maruz bırakılan erkek deneklerde kalp çevresindeki ana damarda yüzde 63, göğüsteki büyük bir damarda yüzde 624 daha fazla plak oluştuğu görüldü. Aynı koşullarda test edilen kadın deneklerde ise belirgin bir ilerleme saptanmadı. Bilim insanları bunun, cinsiyet hormonları ve özellikle östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili olabileceğini aktardı.

Vücut mikro plastiklerle nasıl başa çıkıyor?

Araştırmacılar, mikro plastiklerin besinlerde, sularda, soluduğumuz havada giderek arttığını belirtiyor. Bu parçacıklar insan dokularında da tespit edildi. Prof. Zhou, “Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak tek yol maruziyeti azaltmak. Plastik kapları daha az kullanmak, tek kullanımlıkları azaltmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak” dedi. Mikroplastikleri vücuttan atacak bir yöntem henüz bulunmuyor; bu nedenle uzmanlar genel kalp sağlığını korumanın şu an için en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor.
Tansiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
SAĞLIK
Kronik ağrının gizli tehlikesi: Yüksek tansiyon riskini yüzde 75’e kadar artırabilir
Dün, 13:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала