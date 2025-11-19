https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mikroplastikler-kalbi-sessizce-tehdit-ediyor-erkeklerde-risk-cok-daha-yuksek-1101119579.html
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmaya göre mikro plastikler kalp ve damar sağlığını büyük oranda etkiliyor. Su, yiyecek ve havada bile fazlaca bulunan mikro plastikler damar tıkanıklığına sebep olarak felce sebep olabiliyor.
2025-11-19T12:27+0300
2025-11-19T12:27+0300
2025-11-19T12:27+0300
sağlik
kalp
damar
felç
plastik
mikroplastik
hasar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119081_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_cc1c0dfc480f8d44c12f1ff061896448.jpg
Bilim insanları, paketlerden, kıyafetlerden ve plastik eşyalardan kopan mikro plastiklerin vücuda girdiğinde atardamarları kaplayan hücrelerde hasara yol açtığını aktardı. Araştırma ekibine göre bu küçük parçacıklar, damar duvarındaki hücrelerin düzenini bozarak iltihaplanmayı tetikliyor ve damar daralmasını hızlandırıyor. Çalışmayı yürüten Prof. Changcheng Zhou, “Endotel hücreleri mikro plastiklerle doğrudan karşılaşıyor ve bu temas, plak oluşumunu başlatan zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor” dedi.Erkeklerde etki daha belirgin Araştırma, erkek deneklerin mikro plastiklere karşı çok daha hassas olduğunu gösterdi. Mikro plastiklere maruz bırakılan erkek deneklerde kalp çevresindeki ana damarda yüzde 63, göğüsteki büyük bir damarda yüzde 624 daha fazla plak oluştuğu görüldü. Aynı koşullarda test edilen kadın deneklerde ise belirgin bir ilerleme saptanmadı. Bilim insanları bunun, cinsiyet hormonları ve özellikle östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili olabileceğini aktardı.Vücut mikro plastiklerle nasıl başa çıkıyor? Araştırmacılar, mikro plastiklerin besinlerde, sularda, soluduğumuz havada giderek arttığını belirtiyor. Bu parçacıklar insan dokularında da tespit edildi. Prof. Zhou, “Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak tek yol maruziyeti azaltmak. Plastik kapları daha az kullanmak, tek kullanımlıkları azaltmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak” dedi. Mikroplastikleri vücuttan atacak bir yöntem henüz bulunmuyor; bu nedenle uzmanlar genel kalp sağlığını korumanın şu an için en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kronik-agrinin-gizli-tehlikesi-yuksek-tansiyon-riskini-yuzde-75e-kadar-artirabilir-1101086405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119081_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_f7c3bcbd438e95166ee1ecffd7ab99be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
araştırma, kalp, damar, atardamar, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı, risk, hasar, erkek, hormon, mikro plastik, plastik
araştırma, kalp, damar, atardamar, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı, risk, hasar, erkek, hormon, mikro plastik, plastik
Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek
Yeni araştırmalar, günlük yaşamda maruz kaldığımız mikro plastiklerin özellikle erkeklerde damarları yıpratarak kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, mikro plastiklerin atardamarları kaplayan hücreleri doğrudan etkilediğini aktarıyor.
Bilim insanları, paketlerden, kıyafetlerden ve plastik eşyalardan kopan mikro plastiklerin vücuda girdiğinde atardamarları kaplayan hücrelerde hasara yol açtığını aktardı. Araştırma ekibine göre bu küçük parçacıklar, damar duvarındaki hücrelerin düzenini bozarak iltihaplanmayı tetikliyor ve damar daralmasını hızlandırıyor. Çalışmayı yürüten Prof. Changcheng Zhou, “Endotel hücreleri mikro plastiklerle doğrudan karşılaşıyor ve bu temas, plak oluşumunu başlatan zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor” dedi.
Erkeklerde etki daha belirgin
Araştırma, erkek deneklerin mikro plastiklere karşı çok daha hassas olduğunu gösterdi. Mikro plastiklere maruz bırakılan erkek deneklerde kalp çevresindeki ana damarda yüzde 63, göğüsteki büyük bir damarda yüzde 624 daha fazla plak oluştuğu görüldü. Aynı koşullarda test edilen kadın deneklerde ise belirgin bir ilerleme saptanmadı. Bilim insanları bunun, cinsiyet hormonları ve özellikle östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili olabileceğini aktardı.
Vücut mikro plastiklerle nasıl başa çıkıyor?
Araştırmacılar, mikro plastiklerin besinlerde, sularda, soluduğumuz havada giderek arttığını belirtiyor. Bu parçacıklar insan dokularında da tespit edildi. Prof. Zhou, “Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak tek yol maruziyeti azaltmak. Plastik kapları daha az kullanmak, tek kullanımlıkları azaltmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak” dedi. Mikroplastikleri vücuttan atacak bir yöntem henüz bulunmuyor; bu nedenle uzmanlar genel kalp sağlığını korumanın şu an için en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor.