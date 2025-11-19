https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mikroplastikler-kalbi-sessizce-tehdit-ediyor-erkeklerde-risk-cok-daha-yuksek-1101119579.html

Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek

Mikroplastikler kalbi sessizce tehdit ediyor: Erkeklerde risk çok daha yüksek

Sputnik Türkiye

Yapılan araştırmaya göre mikro plastikler kalp ve damar sağlığını büyük oranda etkiliyor. Su, yiyecek ve havada bile fazlaca bulunan mikro plastikler damar tıkanıklığına sebep olarak felce sebep olabiliyor.

2025-11-19T12:27+0300

2025-11-19T12:27+0300

2025-11-19T12:27+0300

sağlik

kalp

damar

felç

plastik

mikroplastik

hasar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101119081_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_cc1c0dfc480f8d44c12f1ff061896448.jpg

Bilim insanları, paketlerden, kıyafetlerden ve plastik eşyalardan kopan mikro plastiklerin vücuda girdiğinde atardamarları kaplayan hücrelerde hasara yol açtığını aktardı. Araştırma ekibine göre bu küçük parçacıklar, damar duvarındaki hücrelerin düzenini bozarak iltihaplanmayı tetikliyor ve damar daralmasını hızlandırıyor. Çalışmayı yürüten Prof. Changcheng Zhou, “Endotel hücreleri mikro plastiklerle doğrudan karşılaşıyor ve bu temas, plak oluşumunu başlatan zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor” dedi.Erkeklerde etki daha belirgin Araştırma, erkek deneklerin mikro plastiklere karşı çok daha hassas olduğunu gösterdi. Mikro plastiklere maruz bırakılan erkek deneklerde kalp çevresindeki ana damarda yüzde 63, göğüsteki büyük bir damarda yüzde 624 daha fazla plak oluştuğu görüldü. Aynı koşullarda test edilen kadın deneklerde ise belirgin bir ilerleme saptanmadı. Bilim insanları bunun, cinsiyet hormonları ve özellikle östrojenin koruyucu etkisiyle ilgili olabileceğini aktardı.Vücut mikro plastiklerle nasıl başa çıkıyor? Araştırmacılar, mikro plastiklerin besinlerde, sularda, soluduğumuz havada giderek arttığını belirtiyor. Bu parçacıklar insan dokularında da tespit edildi. Prof. Zhou, “Mikroplastiklerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Ancak tek yol maruziyeti azaltmak. Plastik kapları daha az kullanmak, tek kullanımlıkları azaltmak ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak” dedi. Mikroplastikleri vücuttan atacak bir yöntem henüz bulunmuyor; bu nedenle uzmanlar genel kalp sağlığını korumanın şu an için en etkili yaklaşım olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/kronik-agrinin-gizli-tehlikesi-yuksek-tansiyon-riskini-yuzde-75e-kadar-artirabilir-1101086405.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, kalp, damar, atardamar, felç, kalp krizi, damar tıkanıklığı, risk, hasar, erkek, hormon, mikro plastik, plastik