Çin ve Japonya arasındaki kriz tırmanıyor: Japon deniz ürünleri hedefte

Çin’in, Japonya’nın Tayvan’la ilgili açıklamalarına tepki olarak deniz ürünleri ithalatını durdurmaya hazırlandığı aktarılırken, iki ülke arasındaki diplomatik... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan basın toplantısında, Japonya’nın Tayvan hakkındaki son değerlendirmelerine yönelik Çin kamuoyunda büyük tepki oluştuğu aktarıldı. Sözcü Mao Ning’in, “Bu koşullarda Japon deniz ürünlerinin Çin’de bir piyasası olmayacağı” yönündeki ifadesi, yakın zamanda ihracatın tamamen durdurulabileceği yorumlarına neden oldu. Japon medyasında, Pekin’in Tokyo’ya ihracat yasağı planını ilettiğine dair haberler yer aldığı aktarıldı.Turizm ve sinemada yaptırım Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda dikkatli olunması yönünde tavsiyede bulunduğu aktarılmıştı. Bu adım bağlayıcı olmasa da sembolik etkisi büyük oldu. Ardından Çinli hava yolları, Japonya uçuşlarında bilet değişikliği ve iade kolaylıkları sundu. Özellikle Çinli turist gruplarına bağımlı firmaların ciddi gelir kayıpları yaşadığı ifade edildi. Ayrıca Japonya'nın Tayvan hakkındaki son sözlerinin Çinli izleyicilerin tepkisini çektiği ileri sürülerek sinemalardaki Japon animeleri vizyondan kaldırılmıştı.Siyasi gerginliğin arka planı Gerilim, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin parlamentoda bir soruya yanıt verirken, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısını “Japonya’nın güvenliğini tehdit eden bir durum” olarak nitelendirmesiyle tırmandı. Bu tür bir durumun Tokyo’nun askeri karşılık verme ihtimalini gündeme getirebileceği değerlendirildi.

