https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/cin-ve-japonya-arasindaki-kriz-tirmaniyor-japon-deniz-urunleri-hedefte-1101128030.html
Çin ve Japonya arasındaki kriz tırmanıyor: Japon deniz ürünleri hedefte
Çin ve Japonya arasındaki kriz tırmanıyor: Japon deniz ürünleri hedefte
Sputnik Türkiye
Çin’in, Japonya’nın Tayvan’la ilgili açıklamalarına tepki olarak deniz ürünleri ithalatını durdurmaya hazırlandığı aktarılırken, iki ülke arasındaki diplomatik... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T16:38+0300
2025-11-19T16:38+0300
2025-11-19T16:38+0300
dünya
çin
japonya
dışişleri bakanlığı
asya & pasifik
tayvan
deniz ürünleri
gerilim
kriz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101127829_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ce9031d7d422a9565d45860674694b8.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan basın toplantısında, Japonya’nın Tayvan hakkındaki son değerlendirmelerine yönelik Çin kamuoyunda büyük tepki oluştuğu aktarıldı. Sözcü Mao Ning’in, “Bu koşullarda Japon deniz ürünlerinin Çin’de bir piyasası olmayacağı” yönündeki ifadesi, yakın zamanda ihracatın tamamen durdurulabileceği yorumlarına neden oldu. Japon medyasında, Pekin’in Tokyo’ya ihracat yasağı planını ilettiğine dair haberler yer aldığı aktarıldı.Turizm ve sinemada yaptırım Çin’in vatandaşlarına Japonya’ya seyahat konusunda dikkatli olunması yönünde tavsiyede bulunduğu aktarılmıştı. Bu adım bağlayıcı olmasa da sembolik etkisi büyük oldu. Ardından Çinli hava yolları, Japonya uçuşlarında bilet değişikliği ve iade kolaylıkları sundu. Özellikle Çinli turist gruplarına bağımlı firmaların ciddi gelir kayıpları yaşadığı ifade edildi. Ayrıca Japonya'nın Tayvan hakkındaki son sözlerinin Çinli izleyicilerin tepkisini çektiği ileri sürülerek sinemalardaki Japon animeleri vizyondan kaldırılmıştı.Siyasi gerginliğin arka planı Gerilim, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin parlamentoda bir soruya yanıt verirken, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısını “Japonya’nın güvenliğini tehdit eden bir durum” olarak nitelendirmesiyle tırmandı. Bu tür bir durumun Tokyo’nun askeri karşılık verme ihtimalini gündeme getirebileceği değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/gerilim-sinemaya-da-sicradi-cin-japon-anime-gosterimlerini-durdurdu-1101094340.html
çin
japonya
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101127829_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_39e84bdbd41c9e72b34dd91621c3a144.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, japonya, dışişleri bakanlığı, asya & pasifik, tayvan, deniz ürünleri, gerilim, kriz
çin, japonya, dışişleri bakanlığı, asya & pasifik, tayvan, deniz ürünleri, gerilim, kriz
Çin ve Japonya arasındaki kriz tırmanıyor: Japon deniz ürünleri hedefte
Çin’in, Japonya’nın Tayvan’la ilgili açıklamalarına tepki olarak deniz ürünleri ithalatını durdurmaya hazırlandığı aktarılırken, iki ülke arasındaki diplomatik tansiyon hızla yükseliyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan basın toplantısında, Japonya’nın Tayvan hakkındaki son değerlendirmelerine yönelik Çin kamuoyunda büyük tepki oluştuğu aktarıldı. Sözcü Mao Ning’in, “Bu koşullarda Japon deniz ürünlerinin Çin’de bir piyasası olmayacağı” yönündeki ifadesi, yakın zamanda ihracatın tamamen durdurulabileceği yorumlarına neden oldu. Japon medyasında, Pekin’in Tokyo’ya ihracat yasağı planını ilettiğine dair haberler yer aldığı aktarıldı.
Turizm ve sinemada yaptırım
Çin’in
vatandaşlarına Japonya’ya
seyahat konusunda dikkatli olunması yönünde tavsiyede bulunduğu aktarılmıştı. Bu adım bağlayıcı olmasa da sembolik etkisi
büyük oldu. Ardından Çinli hava yolları, Japonya uçuşlarında bilet değişikliği
ve iade kolaylıkları sundu. Özellikle Çinli turist
gruplarına bağımlı firmaların ciddi gelir kayıpları
yaşadığı ifade edildi. Ayrıca Japonya'nın Tayvan hakkındaki son sözlerinin Çinli izleyicilerin tepkisini çektiği ileri sürülerek sinemalardaki Japon animeleri
vizyondan kaldırılmıştı.
Siyasi gerginliğin arka planı
Gerilim, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin parlamentoda bir soruya yanıt verirken, Çin’in Tayvan’a yönelik olası bir saldırısını “Japonya’nın güvenliğini tehdit eden bir durum” olarak nitelendirmesiyle tırmandı. Bu tür bir durumun Tokyo’nun askeri karşılık verme ihtimalini gündeme getirebileceği değerlendirildi.