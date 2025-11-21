Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/istanbulda-gida-zehirlenmesi-25-kisi-hastanelere-basvurdu-1101195287.html
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 25 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 25 kişi hastanelere başvurdu
Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, söz konusu kişilerin çevredeki sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini ve tamamının genel durumunun iyi olduğunu belirtti.İl Sağlık Müdürü, hastaların gerekli tıbbi kontrollerinin yapıldığını ve tedavi süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/istanbulda-zehirlenme-vakasi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101166342.html
İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 25 kişi hastanelere başvurdu

Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner açıklama yaptı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, söz konusu kişilerin çevredeki sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini ve tamamının genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
İl Sağlık Müdürü, hastaların gerekli tıbbi kontrollerinin yapıldığını ve tedavi süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.
