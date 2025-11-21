https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/istanbulda-gida-zehirlenmesi-25-kisi-hastanelere-basvurdu-1101195287.html

İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 25 kişi hastanelere başvurdu

İstanbul'da gıda zehirlenmesi: 25 kişi hastanelere başvurdu

Sputnik Türkiye

Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T19:34+0300

2025-11-21T19:34+0300

2025-11-21T19:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

şişli

zehirlenme

toplu zehirlenme

gıda zehirlenmesi

toplu gıda zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.Güner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, söz konusu kişilerin çevredeki sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini ve tamamının genel durumunun iyi olduğunu belirtti.İl Sağlık Müdürü, hastaların gerekli tıbbi kontrollerinin yapıldığını ve tedavi süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/istanbulda-zehirlenme-vakasi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101166342.html

türki̇ye

i̇stanbul

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, şişli, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi