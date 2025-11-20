https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/istanbulda-zehirlenme-vakasi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101166342.html
İstanbul'da zehirlenme vakası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Esenyurt Çınar Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi zehirlendi.Olay, 1463. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti. İlaçlama sonrası rahatsızlanan bina sakinleri, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Polis ekipleri binayı tahliye ederken, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, apartmanda yaşayanların güvenliği için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi zehirlendi.
Olay, 1463. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti. İlaçlama sonrası rahatsızlanan bina sakinleri, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri binayı tahliye ederken, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, apartmanda yaşayanların güvenliği için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.