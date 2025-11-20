Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/istanbulda-zehirlenme-vakasi-4-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101166342.html
İstanbul'da zehirlenme vakası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da zehirlenme vakası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Esenyurt Çınar Mahallesi’nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T20:50+0300
2025-11-20T20:50+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
esenyurt
esenyurt belediyesi
esenyurt emniyet müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi zehirlendi.Olay, 1463. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti. İlaçlama sonrası rahatsızlanan bina sakinleri, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Polis ekipleri binayı tahliye ederken, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, apartmanda yaşayanların güvenliği için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/marmara-denizinde-tankerde-zehirlenme-1-kisinin-oldugu-olaya-iliskin-geminin-2-kaptani-gozaltina-1101144877.html
türki̇ye
i̇stanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt emniyet müdürlüğü
türkiye, i̇stanbul, esenyurt, esenyurt belediyesi, esenyurt emniyet müdürlüğü

İstanbul'da zehirlenme vakası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

20:50 20.11.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA
Abone ol
Esenyurt Çınar Mahallesi’nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde haşere ilaçlaması sonrası 4 kişi zehirlendi.
Olay, 1463. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede gerçekleşti. İlaçlama sonrası rahatsızlanan bina sakinleri, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri binayı tahliye ederken, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, apartmanda yaşayanların güvenliği için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
TÜRKİYE
Marmara Denizi'nde tankerde zehirlenme: 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin geminin 2. kaptanı gözaltına alındı
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала