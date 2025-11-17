https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bulut-tohumlama-nedir-iran-kurakligi-onlemek-icin-hazirlaniyor-turkiye-bu-teknolojiyi-kullaniyor-mu-1101066039.html

Bulut tohumlama nedir? İran kuraklığı önlemek i̇çin hazırlanıyor: Türkiye bu teknolojiyi kullanıyor mu?

Bulut tohumlama nedir? İran kuraklığı önlemek i̇çin hazırlanıyor: Türkiye bu teknolojiyi kullanıyor mu?

Bulut tohumlama nedir, nasıl yapılır ve kuraklıkla mücadelede ne kadar etkili? İran bu teknolojiyi devreye alırken, Türkiye 2025 kuraklığı için hangi adımları atıyor? Haberimizde.

Bulut tohumlama, atmosferdeki bulutlara kimyasal veya doğal parçacıklar göndererek yağış oluşumunu artırmayı hedefleyen bir meteorolojik müdahale yöntemi. En yaygın kullanılan maddeler gümüş iyodür, tuz kristalleri ve kuru buz olarak bilinir. Amaç, bulutun içindeki su damlacıklarının büyümesini ve yoğunlaşarak yağmur veya kar olarak düşmesini sağlıyor.Bulut tohumlama nasıl yapılır?Bulut tohumlama işlemi çoğunlukla iki yöntemle uygulanır:Bu parçacıklar bulut içindeki nemin yoğunlaşmasını artırarak yağışa dönüşmesini teşvik eder.Neden i̇htiyaç duyuluyor?Kuraklık, özellikle Orta Doğu, İran, Türkiye ve Kuzey Afrika gibi su stresi yüksek bölgelerde giderek şiddetleniyor.İran, su kaynaklarının kritik seviyeye gelmesi üzerine bulut tohumlama teknolojisini geniş kapsamlı kullanmayı planladığını açıkladı.Uzmanlara göre bu yöntem:Türkiye bulut tohumlama yapıyor mu?Türkiye, bulut tohumlama teknolojisini yıllardır sınırlı ölçekte kullanıyor.Özellikle:daha önce yer yer bulut tohumlama çalışmaları yürüttü.Ancak Türkiye’de 2025 yılında yaşanan şiddetli kuraklık, barajların kritik seviyelere inmesine yol açınca bu teknoloji yeniden tartışma konusu oldu.DSİ ve AFAD kaynaklarına göre Türkiye’nin 2025 için ulusal ölçekte geniş kapsamlı bir bulut tohumlama programı bulunmasa da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu üzerinde teknik fizibilite çalışmalarına devam ediyor.Yöntemin etkililiği tartışılıyorUzmanlar, bulut tohumlamanın:Ayrıca yöntemin iklim krizinin temel nedenlerini çözmediği, yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sunduğu belirtiliyor.Türkiye i̇çin ne anlama geliyor?2025 kuraklığı, Türkiye’nin su politikalarını yeniden gözden geçirdi. Bulut tohumlama, özellikle:için bir alternatif çözüm olarak değerlendiriliyor. Ancak kalıcı çözümün su yönetimi, tarımsal modernizasyon ve iklim adaptasyonu ile mümkün olacağı belirtiliyor.

