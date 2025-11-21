https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/iletisim-baskani-duran-duyurdu-guney-kore-lideri-turkiyeye-geliyor-1101195405.html

İletişim Başkanı Duran duyurdu: Güney Kore lideri Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’un Cumhurbaşkanı Recep... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye geliyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ''Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir" dedi.Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli ikili görüşmelerin yapılması bekleniyor.

