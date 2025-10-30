Trump: Güney Kore gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Güney Kore, ABD tarafından kendilerine uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, büyük miktarlarda petrol ve doğalgaz satın almayı da kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacağı yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri İttifakımız her zamankinden daha güçlü ve buna dayanarak, şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etmelerine onay verdim. Harika bir Başbakanla harika bir yolculuk!