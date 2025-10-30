https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-guney-kore-gumruk-vergilerinin-dusurulmesi-karsiliginda-abdye-350-milyar-dolar-odemeyi-kabul-1100600701.html
Trump: Güney Kore gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti
Trump: Güney Kore gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasında gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T00:48+0300
2025-10-30T00:48+0300
2025-10-30T00:48+0300
dünya
abd
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
abd
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100592600_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_573b7fb1ae1517796b126b709b6b2da7.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme öncesinde Truth Social'da iki yeni paylaşımda bulundu.Trump'ın ilk paylaşımında, Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmasını duyurarak, Güney Kore'nin ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini ifade etti.Trump, şu ifadeleri kullandı:Bu paylaşımın ardından Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç saat sonra görüşeceklerini hatırlatarak, şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-abd-ile-guney-kore-ticaret-anlasmasina-vardi-1100582302.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100592600_40:0:1024:738_1920x0_80_0_0_3e593b156f6170937db748fe18bafda1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, abd, truth social
abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, abd, truth social
Trump: Güney Kore gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasında gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme öncesinde Truth Social'da iki yeni paylaşımda bulundu.
Trump'ın ilk paylaşımında, Güney Kore ile yapılan ticaret anlaşmasını duyurarak, Güney Kore'nin ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini ifade etti.Trump, şu ifadeleri kullandı:
Güney Kore, ABD tarafından kendilerine uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, büyük miktarlarda petrol ve doğalgaz satın almayı da kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacağı yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri İttifakımız her zamankinden daha güçlü ve buna dayanarak, şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine, nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı inşa etmelerine onay verdim. Harika bir Başbakanla harika bir yolculuk!
Bu paylaşımın ardından Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç saat sonra görüşeceklerini hatırlatarak, şöyle yazdı:
Çin Devlet Başkanı Şi ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç saat içinde gerçekleşecek!