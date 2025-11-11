Türkiye
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek

20:39 11.11.2025
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
Yerlikaya duyurdu: Uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaştık, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
19:45
