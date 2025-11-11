https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-ucagin-dusme-sebebi-kaza-kirim-ekibimiz-tarafindan-yapilacak-detayli-inceleme-sonucunda-1100908328.html
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T20:39+0300
2025-11-11T20:39+0300
2025-11-11T20:39+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
gürcistan
savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100900245_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_19ff27d26efd96cb9e9f8484172aa386.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/yerlikaya-duyurdu-ucagimizin-enkazina-saat-1700-civarinda-ulastik--arama-kurtarma-calismalari-devam-1100907734.html
türki̇ye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100900245_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b946e280721e60de00c68ed6ed6f2b5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), gürcistan, savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb), gürcistan, savunma bakanlığı
MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."