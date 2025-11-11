https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-ucagin-dusme-sebebi-kaza-kirim-ekibimiz-tarafindan-yapilacak-detayli-inceleme-sonucunda-1100908328.html

MSB: Uçağın düşme sebebi kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı ile ilgili "Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

