Güney Kore’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon’a yeni suçlama: 'Soruşturmayı manipüle etti'

21.11.2025
dünya
güney kore
yoon suk-yeol
güney kore devlet başkanlığı
soruşturma
Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bir deniz piyadesinin 2023’te boğularak ölmesiyle ilgili soruşturmayı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla yeniden iddianameye konu oldu. Yoon hakkında isyan suçlamasıyla yürüyen dava ise sürüyor.
Güney Kore’nin görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2023 yılındaki sel felaketi sırasında yürütülen arama-kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden deniz piyadesi Cpl. Chae Su-geun’un ölümüne ilişkin soruşturmayı etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle yeniden suçlandı. Savcı, Yoon’un eski savunma bakanı ve 10 yetkiliyle birlikte 'görevi kötüye kullanmak'la itham edildiğini açıkladı.
Sıkıyönetim davasıyla başlayan siyasi kriz
Yoon, Aralık 2024’te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle 'isyan girişimi' suçlamasıyla bu yıl görevden alınmıştı. Haziran ayında göreve gelen yeni Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Yoon ve yakın çevresi hakkındaki tüm iddiaları incelemek üzere üç bağımsız soruşturma ekibi görevlendirdi.
Komutana yönelik suçlamanın çıkarılması için baskı iddiası
Deniz piyadelerinin ilk raporunda bir tümen komutanı ve yedi askerin Chae’nin ölümünden sorumlu tutulduğu belirtildi. Ancak iddiaya göre Yoon bu rapora sert tepki gösterdi. Bunun üzerine başkanlık ofisi ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin, komutanın sorumluluk bölümünün çıkarılması için raporun yeniden düzenlenmesi konusunda baskı yaptığı ileri sürüldü.
Raporu polise ileten subaya soruşturma talimatı
Soruşturma ekibinin başındaki Albay Park Jung-hun, bu baskıya rağmen raporu polise gönderdi. Savcı Choung Min-young’a göre Yoon, bunun ardından raporun geri alınmasını, Park’ın görevden uzaklaştırılmasını ve “emre itaatsizlik” suçlamasıyla hakkında soruşturma açılmasını istedi. Choung, Park’ın yürüttüğü sürecin “hukuka ve prosedüre uygun” olduğunu vurguladı.
Yoon’un davası devam ediyor
Cezaevinde bulunan Yoon’un yeni iddianameye ilişkin bir açıklaması olmadı. Eski devlet başkanı, daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. İsyan girişimi suçlamasıyla ilgili ana dava devam ederken, kararın gelecek yılın başında açıklanması bekleniyor. Bu suçlama, müebbet ya da idam cezasına kadar uzanan yaptırımlar içeriyor.
Kuzey Kore gerilimini artırma iddiasıyla da suçlandı
Yoon, bu ay içinde ayrıca Kuzey Kore üzerinde kasıtlı olarak insansız hava aracı uçuşları yaptırarak askeri gerilimi tırmandırmak ve sıkıyönetimi meşrulaştırmakla suçlandığı ikinci bir iddianameyle de karşı karşıya kaldı.