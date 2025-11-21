https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/gumushanede-gida-zehirlenmesi-29-ogrenci-hastanelik-oldu-1101195907.html
Gümüşhane’de gıda zehirlenmesi: 29 öğrenci hastanelik oldu
21.11.2025
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu’nda 29 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.Gümüşhane Valiliği, öğrencilerin rahatsızlanmasının yemek olarak yedikleri pide ve ayrandan kaynaklandığını açıkladı.Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğrencilerden 23’ü taburcu edilirken, 6’sının müşahede altında tutulduğu bildirildi. Valilik, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi. Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.
