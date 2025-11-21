Türkiye
Putin: Ukrayna'ya yönelik ABD planı detaylı şekilde ele alınmadı
Gümüşhane’de gıda zehirlenmesi: 29 öğrenci hastanelik oldu
Gümüşhane’de gıda zehirlenmesi: 29 öğrenci hastanelik oldu
2025-11-21T21:02+0300
2025-11-21T21:02+0300
türki̇ye
gümüşhane
gıda
gıda zehirlenmesi
bozuk gıda
hastane
gümüşhane, gıda, gıda zehirlenmesi, bozuk gıda, hastane
21:02 21.11.2025
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 29 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin pide ve ayran yedikten sonra rahatsızlandığı belirtildi.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu’nda 29 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane Valiliği, öğrencilerin rahatsızlanmasının yemek olarak yedikleri pide ve ayrandan kaynaklandığını açıkladı.
Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan öğrencilerden 23’ü taburcu edilirken, 6’sının müşahede altında tutulduğu bildirildi. Valilik, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.
Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ve gıda numuneleri laboratuvara gönderildi. Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.
