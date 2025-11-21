https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/gumruk-vergilerinde-geri-adim-abd-brezilya-urunlerine-getirilen-ek-vergileri-geri-cekti-1101181068.html
Gümrük vergilerinde geri adım: ABD, Brezilya ürünlerine getirilen ek vergileri geri çekti
Gümrük vergilerinde geri adım: ABD, Brezilya ürünlerine getirilen ek vergileri geri çekti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen sığır eti, kahve ve bazı tarım ürünlerine getirilen yüzde 40’lık ek tarifeyi yürürlükten kaldırdı. Karar... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T13:00+0300
2025-11-21T13:00+0300
2025-11-21T13:00+0300
dünya
donald trump
washington
arjantin
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Brezilya’ya yönelik başlatılan yüzde 40 oranındaki ek tarifelerin bir kısmını kaldıran yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Düzenleme, sığır eti, kahve, muz ve çeşitli tarım ürünlerinin artık ek vergiye tabi olmayacağını belirtiyor.Gerekçe: Ticaret müzakerelerinde 'ilerleme kaydedilmesi'Trump, kararnameye eşlik eden açıklamasında, “çeşitli yetkililerin” Brezilya’dan yapılan belirli tarım ithalatının artık önceki vergi oranlarına tabi tutulmasına gerek olmadığı yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu aktardı. Yönetim yetkilileri, iki ülke arasında özellikle tarım ve gıda ürünlerine yönelik pazar erişiminin genişletilmesi konusunda temasların sürdüğünü ifade etti.13 Kasım sonrası ithalat için geçerli olacakKararnameye göre, tarifelerin kaldırılması 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen ürünler için geçerli olacak. Trump, daha önce vergi ödeyen şirketlere gerektikçe iade yapılabileceğini de açıkladı.Gıda fiyatları baskı yaratıyorGümrük vergisi indirimi, ABD’de temel gıda fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Resmi verilere göre gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 arttı; kavrulmuş kahvede ise neredeyse yüzde 19’luk bir yükseliş kaydedildi. Yönetim, tarife düzenlemesinin fiyat baskısını hafifletmeye yardımcı olacağını savundu.Latin Amerika ile karşılıklı ticaret anlaşmalarıTrump yönetimi geçen hafta Arjantin, Guatemala, El Salvador ve Ekvador ile “karşılıklı ticaret anlaşmaları” açıkladı. Beyaz Saray, bu anlaşmaların ağırlıklı olarak ABD ürünlerinin bu ülkelere ihracatında pazar açmayı hedeflediğini belirtti.Temmuz ayında yürürlüğe giren uygulamada Brezilya’ya yönelik ek tarifeler yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltilmişti. Yeni kararname, bu politikanın önemli bir bölümünde geri adım atılmasına neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/trump-brezilya-ile-iyi-anlasmalar-yapabiliriz-1100483481.html
washington
arjantin
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, washington, arjantin, brezilya
donald trump, washington, arjantin, brezilya
Gümrük vergilerinde geri adım: ABD, Brezilya ürünlerine getirilen ek vergileri geri çekti
ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen sığır eti, kahve ve bazı tarım ürünlerine getirilen yüzde 40’lık ek tarifeyi yürürlükten kaldırdı. Karar, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinde “ilerleme kaydedildiği” gerekçesiyle alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Brezilya’ya yönelik başlatılan yüzde 40 oranındaki ek tarifelerin bir kısmını kaldıran yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Düzenleme, sığır eti, kahve, muz ve çeşitli tarım ürünlerinin artık ek vergiye tabi olmayacağını belirtiyor.
Gerekçe: Ticaret müzakerelerinde 'ilerleme kaydedilmesi'
Trump, kararnameye eşlik eden açıklamasında, “çeşitli yetkililerin” Brezilya’dan yapılan belirli tarım ithalatının artık önceki vergi oranlarına tabi tutulmasına gerek olmadığı yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu aktardı. Yönetim yetkilileri, iki ülke arasında özellikle tarım ve gıda ürünlerine yönelik pazar erişiminin genişletilmesi konusunda temasların sürdüğünü ifade etti.
13 Kasım sonrası ithalat için geçerli olacak
Kararnameye göre, tarifelerin kaldırılması 13 Kasım itibarıyla gümrükten çekilen ürünler için geçerli olacak. Trump, daha önce vergi ödeyen şirketlere gerektikçe iade yapılabileceğini de açıkladı.
Gıda fiyatları baskı yaratıyor
Gümrük vergisi indirimi, ABD’de temel gıda fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Resmi verilere göre gıda fiyatları eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 arttı; kavrulmuş kahvede ise neredeyse yüzde 19’luk bir yükseliş kaydedildi. Yönetim, tarife düzenlemesinin fiyat baskısını hafifletmeye yardımcı olacağını savundu.
Latin Amerika ile karşılıklı ticaret anlaşmaları
Trump yönetimi geçen hafta Arjantin, Guatemala, El Salvador ve Ekvador ile “karşılıklı ticaret anlaşmaları” açıkladı. Beyaz Saray, bu anlaşmaların ağırlıklı olarak ABD ürünlerinin bu ülkelere ihracatında pazar açmayı hedeflediğini belirtti.
Temmuz ayında yürürlüğe giren uygulamada Brezilya’ya yönelik ek tarifeler yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltilmişti. Yeni kararname, bu politikanın önemli bir bölümünde geri adım atılmasına neden oldu.