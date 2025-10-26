https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/trump-brezilya-ile-iyi-anlasmalar-yapabiliriz-1100483481.html

Trump: 'Brezilya ile iyi anlaşmalar yapabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya'daki ASEAN Zirvesi'nde Brezilya lideri Lula da Silva ile görüştü. İki ülke arasında artan ticaret gerilimine rağmen Trump...

ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Zirvesi’nin oturum aralarında bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, “Bence iki ülke için de oldukça iyi anlaşmalar yapabiliriz” ifadelerini kullandı.Tarife savaşında yumuşama sinyali Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, iki liderin 'oldukça olumlu bir görüşme' yaptığını aktararak, teknik ekiplerin müzakerelere başlayacağını duyurdu. Brezilya, müzakereler süresince ABD’nin ek gümrük vergilerini askıya almasını talep etti.Tarifeler yüzde 50'ye çıkarılmıştı Trump yönetimi, ağustos ayında Brezilya’dan ithal edilen birçok üründe tarifeyi yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltmişti. Trump bu kararı, Bolsonaro’ya yönelik yargı süreçleriyle ilişkilendirmişti. Lula, zam kararını daha önce 'hata' olarak tanımlamış ve son 15 yılda ABD’nin Brezilya karşısında 410 milyar dolarlık ticaret fazlasına sahip olduğunu vurgulamıştı.

