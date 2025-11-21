https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/genel-saglik-sigortasi-primi-780-liradan-1560-liraya-yukseldi-1101172366.html

Genel Sağlık Sigortası prim oranları değişti

Genel Sağlık Sigortası'ndaki (GSS) prim oranı, prime esas kazancın yüzde 6'sı olarak yeniden belirlendi, karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu oran yüzde 3... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15a93c24b244e3679ba8b2ee233726a8.jpg

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sağlık hizmeti almasını sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda prim oranı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla devreye giren yeni oran yüzde 6 oldu. Önceden yüzde 3 olarak uygulanan oran yüzde 6 olarak uygulanmaya başlayacak.Ne zaman geçerli olacak?Karar 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.Ocak ayında asgari ücretin değişmesiyle birlikte ödenecek prim de değişecek.SGK sitesinde yer alan bilgi şöyle:Bu hesaba göre, GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı 1560 TL olacak.GSS borcu olanların geçmiş borcu bu hesaba göre önemli oranda artacak.GSS kimleri ilgilendiriyor?Türkiye'de ikametgahı olan sigortalı kişiler, isteğe bağlı sigortalılar, geliri kişi başına düşen asgari ücretin üçte birinden az olanlar, 18 yaşını doldurmamış çocuklar, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olanlar, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, Köy Kanunu'na göre aylık alan kişiler, Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, işsizlik ödeneği,Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinin ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşları ilgilendiriyor.

2025

