https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/resmi-gazetede-yayimlandi-genel-saglik-sigortasi-kanununda-degisiklik-1092684131.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı: Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik

Sputnik Türkiye

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile yabancılara sunulan aile hekimliği... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T05:20+0300

2025-01-15T05:20+0300

2025-01-15T05:20+0300

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşarak, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.Yeni düzenlemeye göre, yabancılara sunulan sağlık hizmetleri, sertifikalı aile hekimleri tarafından mesai saatleri dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenmiş raporlar hariç, aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak. Ayrıca, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilen hastalar için katılım payını yarısına kadar azaltma yetkisine sahip olacak.Özel sektör işverenlerinin ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim indirimi düşürüldüDeğişiklikle, özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi, 4 puana düşürüldü. Bu değişiklik, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik 5 puanlık indirim ise 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Değişikliğe göre Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlar dikkatSigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayan ve çalışma gücü kaybı oranı yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödeyerek yaşlılık aylığı alabilecek. Yüzde 50 ila yüzde 59 arasında çalışma gücü kaybı olanlar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/resmi-gazetede-yayimlandi-ihtiyac-sahibi-hanelere-komur-yardimi-yapilacak-1092683707.html

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