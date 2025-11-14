https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/nevzat-aydindan-midye-aciklamasi-ben-zehir-haric-bu-sekilde-yiyen-herkesi-oldurebilen-bir-yemek-hic-1101019276.html

Nevzat Aydın'dan midye açıklaması: 'Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim'

Nevzat Aydın'dan midye açıklaması: 'Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim'

Sputnik Türkiye

İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir tükettikten sonra aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı. Girişimci Nevzat Aydın ise olayla... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T21:55+0300

2025-11-14T21:55+0300

2025-11-14T21:55+0300

türki̇ye

nevzat aydın

midye

midye dolma

zehir

toplu zehirlenme

gıda zehirlenmesi

zehirlenme

zehirli

kan zehirlenmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104166/20/1041662023_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_282bbc3f001ce799219f7f5c8ccfbf16.jpg

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, 11 Kasım 2025’te Ortaköy’de bir sokak satıcısından midye ve restoranda kumpir yedi. Ertesi gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı.Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Girişimci iş insanı Nevzat Aydın, paylaşımında, “Bir aileyi yok eden bu kumpir-midye olayının bir an önce ortaya çıkarılıp suçluların ibret-i alem seviyesinde cezalandırılması lazım. Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim” ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, olaydan dolayı işi düzgün yapan kumpir ve midye esnafının da zor durumda olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/izmirde-kacak-midye-operasyonu-27-ton-midye-ele-gecirildi-1101013309.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nevzat aydın, midye, midye dolma, zehir, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, zehirlenme, zehirli, kan zehirlenmesi