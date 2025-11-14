https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/nevzat-aydindan-midye-aciklamasi-ben-zehir-haric-bu-sekilde-yiyen-herkesi-oldurebilen-bir-yemek-hic-1101019276.html
Nevzat Aydın'dan midye açıklaması: 'Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim'
Nevzat Aydın'dan midye açıklaması: 'Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim'
Sputnik Türkiye
İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir tükettikten sonra aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı. Girişimci Nevzat Aydın ise olayla... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T21:55+0300
2025-11-14T21:55+0300
2025-11-14T21:55+0300
türki̇ye
nevzat aydın
midye
midye dolma
zehir
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
zehirlenme
zehirli
kan zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104166/20/1041662023_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_282bbc3f001ce799219f7f5c8ccfbf16.jpg
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, 11 Kasım 2025’te Ortaköy’de bir sokak satıcısından midye ve restoranda kumpir yedi. Ertesi gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı.Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Girişimci iş insanı Nevzat Aydın, paylaşımında, “Bir aileyi yok eden bu kumpir-midye olayının bir an önce ortaya çıkarılıp suçluların ibret-i alem seviyesinde cezalandırılması lazım. Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim” ifadelerini kullandı. Aydın ayrıca, olaydan dolayı işi düzgün yapan kumpir ve midye esnafının da zor durumda olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/izmirde-kacak-midye-operasyonu-27-ton-midye-ele-gecirildi-1101013309.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104166/20/1041662023_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_46ced05d5c6ab455cc9df73a47429f80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nevzat aydın, midye, midye dolma, zehir, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, zehirlenme, zehirli, kan zehirlenmesi
nevzat aydın, midye, midye dolma, zehir, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, zehirlenme, zehirli, kan zehirlenmesi
Nevzat Aydın'dan midye açıklaması: 'Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim'
İstanbul Ortaköy’de midye ve kumpir tükettikten sonra aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı. Girişimci Nevzat Aydın ise olayla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesi, 11 Kasım 2025’te Ortaköy’de bir sokak satıcısından midye ve restoranda kumpir yedi. Ertesi gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından aileden 3 kişi hayatını kaybederken, baba yoğun bakıma alındı.
Olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Girişimci iş insanı Nevzat Aydın, paylaşımında, “Bir aileyi yok eden bu kumpir-midye olayının bir an önce ortaya çıkarılıp suçluların ibret-i alem seviyesinde cezalandırılması lazım. Ben zehir hariç bu şekilde yiyen herkesi öldürebilen bir yemek hiç görmedim” ifadelerini kullandı.
Aydın ayrıca, olaydan dolayı işi düzgün yapan kumpir ve midye esnafının da zor durumda olduğunu belirtti.