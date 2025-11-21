https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/engelli-kardesine-bina-disina-asansor-yaptirmisti-talihsiz-kazada-hayatini-kaybetti-1101170042.html

Engelli kardeşine bina dışına asansör yaptırmıştı: Talihsiz kazada hayatını kaybetti

Engelli kardeşine bina dışına asansör yaptırmıştı: Talihsiz kazada hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir’de engelli kardeşi için kurulan açık tip dış asansörü kullanırken düşen 67 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T03:37+0300

2025-11-21T03:37+0300

2025-11-21T03:37+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir

bayraklı

asansör

asansör faciası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101169885_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_438b584bd621b810f3838b02457a504d.jpg

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, engelli kardeşi için binanın dış cephesine kurdurduğu açık tip yük asansörünü kullanan kadın, talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi.Gümüşpala Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın en üst katında oturan 67 yaşındaki Fatma Ekin, alışveriş dönüşü asansör düzeneklerine yöneldi. Ancak iddiaya göre, 5. kata geldiğinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.Cenaze, yapılacak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/marmara-denizinde-tankerdeki-zehirlenme-olayinda-1-tutuklama-1101168603.html

türki̇ye

i̇zmir

bayraklı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zmir, bayraklı, asansör, asansör faciası