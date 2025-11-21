Türkiye
Engelli kardeşine bina dışına asansör yaptırmıştı: Talihsiz kazada hayatını kaybetti
Engelli kardeşine bina dışına asansör yaptırmıştı: Talihsiz kazada hayatını kaybetti
2025-11-21T03:37+0300
2025-11-21T03:37+0300
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, engelli kardeşi için binanın dış cephesine kurdurduğu açık tip yük asansörünü kullanan kadın, talihsiz bir kazada yaşamını yitirdi.Gümüşpala Mahallesi’nde 5 katlı apartmanın en üst katında oturan 67 yaşındaki Fatma Ekin, alışveriş dönüşü asansör düzeneklerine yöneldi. Ancak iddiaya göre, 5. kata geldiğinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.Cenaze, yapılacak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.
