Efsane boksör Gennady Golovkin, Dünya Boks Başkanı oldu
Efsane boksör Gennady Golovkin, Dünya Boks Başkanı oldu
Eski dünya orta sıklet şampiyonu Gennady Golovkin, Dünya Boks başkanlığına seçildi. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na giden süreçte boksun liderliğini... 21.11.2025
Boks dünyasının sevilen ismi Gennady Golovkin için ringlerden sonra yeni bir dönem başlıyor. Eski dünya şampiyonunun, World Boxing'in başkanlığına seçileceği bildirildi. 2004 Atina Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ve profesyonel kariyerinde orta sıklet tarihinin en çok dünya kemerini koruyan efsane boksör, bu yeni göreviyle 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na giden yolda boksun başına geçecek.Sporda 'güveni tesis etme' sözü43 yaşındaki Golovkin'in, 2027'ye kadar sürecek ilk görev dönemi için hazırladığı manifestoda, spora olan güveni yeniden tesis etmeyi ve 2028 Los Angeles ile başlayarak boksun olimpiyat programındaki uzun vadeli yerini garanti altına almayı vaat ettiği ifade edildi.'Temiz yarışmaya bağlıyım'Golovkin, "Bir amatör olarak, sadece Kazakistan'ı değil, olimpiyat boksunu tanımlayan fair play ve disiplin değerlerini de temsil ederek 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmaktan gurur duydum" ifadelerini kullandı.Golovkin ayrıca, "Bir profesyonel olarak, dürüstlüğüm, saygım ve temiz yarışmaya olan bağlılığımla tanınan, çok kez birleştirilmiş dünya şampiyonu oldum. Yönetimi güçlendirmeye, finansal şeffaflığı sağlamaya, adil hakemliği garanti altına alacak teknoloji geliştirmeye ve dünyanın her bölgesindeki kadın ve erkekler için fırsatları genişletmeye kararlıyım" dedi.
