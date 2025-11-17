https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/osimhen-gozyaslariyla-sahayi-terk-etmisti-nijerya-macinda-yine-sakatlanan-yildiz-futbolcu-icin-1101054469.html

Osimhen gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti: Nijerya maçında yine sakatlanan yıldız futbolcu için korkutan açıklama geldi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo’ya penaltılarda elenirken, yıldız golcü Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşılaştı. Maçın ilk 45 dakikasında sahada kalan Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı.Yıldız oyuncu, devre arasında bacağındaki ağrı nedeniyle oyundan alınırken soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı. Mücadele, penaltı atışlarına giden heyecan dolu bir finalin ardından Kongo’nun galibiyetiyle sonuçlandı.Teknik direktörden gece yarısı açıklamasıMaçın ardından basın toplantısında konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen’in neden oyundan alındığını açıkladı:“Osimhen, devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle riske edilmedi.”Chelle’nin açıklaması, oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirmiş olabileceği yönünde endişelere yol açtı.Galatasaray taraftarları endişeliGalatasaray’ın transfer listesinde adı geçen Osimhen, yaşadığı sakatlıkla Türk futbolseverleri de endişelendirdi. Özellikle sosyal medyada “Osimhen’in durumu ne?” sorusu gündem oldu. Nijeryalı golcünün tedavi süreciyle ilgili kulüpten ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.Osimhen’in sakatlık geçmişi korkutuyor26 yaşındaki forvet, Eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlanmış ve haftalarca sahalardan uzak kalmıştı. Son dönemde üst üste yaşadığı kas problemleri, hem Nijerya Milli Takımı hem de kulüp düzeyinde form grafiğini olumsuz etkiliyor.

