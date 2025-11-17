https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/osimhen-gozyaslariyla-sahayi-terk-etmisti-nijerya-macinda-yine-sakatlanan-yildiz-futbolcu-icin-1101054469.html
Osimhen gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti: Nijerya maçında yine sakatlanan yıldız futbolcu için korkutan açıklama geldi
Osimhen gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti: Nijerya maçında yine sakatlanan yıldız futbolcu için korkutan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo’ya penaltılarda elenirken, yıldız golcü Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T11:27+0300
2025-11-17T11:27+0300
2025-11-17T11:27+0300
fifa
nijerya
kongo
galatasaray
ruanda
osimhen
spor
sakatlık
sakatlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100494640_0:111:1440:921_1920x0_80_0_0_f6266e66edd21fa3627e67a9bee50a38.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşılaştı. Maçın ilk 45 dakikasında sahada kalan Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı.Yıldız oyuncu, devre arasında bacağındaki ağrı nedeniyle oyundan alınırken soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı. Mücadele, penaltı atışlarına giden heyecan dolu bir finalin ardından Kongo’nun galibiyetiyle sonuçlandı.Teknik direktörden gece yarısı açıklamasıMaçın ardından basın toplantısında konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen’in neden oyundan alındığını açıkladı:“Osimhen, devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle riske edilmedi.”Chelle’nin açıklaması, oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirmiş olabileceği yönünde endişelere yol açtı.Galatasaray taraftarları endişeliGalatasaray’ın transfer listesinde adı geçen Osimhen, yaşadığı sakatlıkla Türk futbolseverleri de endişelendirdi. Özellikle sosyal medyada “Osimhen’in durumu ne?” sorusu gündem oldu. Nijeryalı golcünün tedavi süreciyle ilgili kulüpten ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.Osimhen’in sakatlık geçmişi korkutuyor26 yaşındaki forvet, Eylül ayında Ruanda ile oynanan milli maçta da sakatlanmış ve haftalarca sahalardan uzak kalmıştı. Son dönemde üst üste yaşadığı kas problemleri, hem Nijerya Milli Takımı hem de kulüp düzeyinde form grafiğini olumsuz etkiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/turkiye---ispanya-maci-muhtemel-11ler-belli-oldu-milli-mac-ne-zaman-hangi-kanalda--1101050716.html
nijerya
kongo
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100494640_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_118b01807e6a6b54787961be9b246a43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
victor osimhen sakatlık, nijerya demokratik kongo maçı, 2026 dünya kupası afrika elemeleri, nijerya elendi, eric chelle açıklaması, osimhen bacak sakatlığı, galatasaray transfer haberleri, osimhen durumu, futbol sakatlık haberleri
victor osimhen sakatlık, nijerya demokratik kongo maçı, 2026 dünya kupası afrika elemeleri, nijerya elendi, eric chelle açıklaması, osimhen bacak sakatlığı, galatasaray transfer haberleri, osimhen durumu, futbol sakatlık haberleri
Osimhen gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti: Nijerya maçında yine sakatlanan yıldız futbolcu için korkutan açıklama geldi
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo’ya penaltılarda elenirken, yıldız golcü Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Soyunma odasına gözyaşları içinde giden oyuncunun durumuna ilişkin gece yarısı yapılan açıklama endişe yarattı.
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya, Demokratik Kongo ile karşılaştı. Maçın ilk 45 dakikasında sahada kalan Victor Osimhen, ikinci yarıya çıkamadı.
Yıldız oyuncu, devre arasında bacağındaki ağrı nedeniyle oyundan alınırken soyunma odasında gözyaşlarını tutamadı. Mücadele, penaltı atışlarına giden heyecan dolu bir finalin ardından Kongo’nun galibiyetiyle sonuçlandı.
Teknik direktörden gece yarısı açıklaması
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle
, Osimhen’in
neden oyundan alındığını açıkladı:
“Osimhen, devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle riske edilmedi.”
Chelle’nin açıklaması, oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirmiş olabileceği yönünde endişelere yol açtı.
Galatasaray taraftarları endişeli
Galatasaray’ın
transfer listesinde adı geçen Osimhen
, yaşadığı sakatlıkla Türk futbolseverleri de endişelendirdi. Özellikle sosyal medyada “Osimhen’in durumu ne?”
sorusu gündem oldu. Nijeryalı golcünün tedavi süreciyle ilgili kulüpten ilerleyen saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.
Osimhen’in sakatlık geçmişi korkutuyor
26 yaşındaki forvet, Eylül ayında Ruanda
ile oynanan milli maçta da sakatlanmış ve haftalarca sahalardan uzak kalmıştı. Son dönemde üst üste yaşadığı kas problemleri
, hem Nijerya Milli Takımı hem de kulüp düzeyinde form grafiğini olumsuz etkiliyor
.