https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/disisleri-bakanligindan-yunanistanin-deniz-yetki-alani-adimina-sert-tepki-geldi-1101177286.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın deniz yetki alanı adımına sert tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın deniz yetki alanı adımına sert tepki geldi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın AB'nin Deniz Mekansal Planlama Platformu üzerinden Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bir... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T11:58+0300

2025-11-21T11:58+0300

2025-11-21T11:58+0300

türki̇ye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ab

ege denizi

deniz mekansal planlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu DMP Platformu’nda yer alan Deniz Mekansal Planlama haritasının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini vurgulayarak "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" açıklamasını yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yunanistan-maliye-bakani-belcikanin-karsi-cikmasi-halinde-abnin-rus-varliklari-konusunda-yedek-1101018539.html

türki̇ye

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ab, ege denizi, deniz mekansal planlama