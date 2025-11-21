Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın deniz yetki alanı adımına sert tepki geldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın deniz yetki alanı adımına sert tepki geldi
türki̇ye
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ab
ege denizi
deniz mekansal planlama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu DMP Platformu’nda yer alan Deniz Mekansal Planlama haritasının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini vurgulayarak "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" açıklamasını yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türki̇ye
ege denizi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ab, ege denizi, deniz mekansal planlama
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ab, ege denizi, deniz mekansal planlama

11:58 21.11.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu DMP Platformu’nda yer alan Deniz Mekansal Planlama haritasının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini vurgulayarak "Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir" açıklamasını yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu DMP Platformu’nun internet sitesinde yer alan, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının, “yetkili Yunanistan makamlarına” atıfla güncellendiği görülmüştür.

Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

Ülkemiz bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir.

Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM’ye bildirmiştir. Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz’deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır.

Yunanistan’ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır."

