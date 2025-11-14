https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yunanistan-maliye-bakani-belcikanin-karsi-cikmasi-halinde-abnin-rus-varliklari-konusunda-yedek-1101018539.html

Yunanistan Maliye Bakanı: Belçika’nın karşı çıkması halinde AB’nin Rus varlıkları konusunda yedek planı yok

Yunanistan Maliye Bakanı: Belçika’nın karşı çıkması halinde AB’nin Rus varlıkları konusunda yedek planı yok

Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiriakos Pierrakakis, Belçika'nın dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına onay vermemesi durumunda AB'nin... 14.11.2025

Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiriakos Pierrakakis, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’nın finansman ihtiyacını karşılamak için dondurulan Rus varlıklarını kullanma planına Belçika’nın karşı çıkması halinde devreye girecek bir alternatif bulunmadığını açıkladı.Bloomberg’e konuşan Pierrakakis, ‘Belçika’nın itirazı durumunda ne yapılacağına’ ilişkin soruya, “Şu anda başka bir plan üzerinde tartışıyoruz, o aşamaya henüz gelmedik” yanıtını verdi.AB üyesi ülkelerin Belçika’yı ikna etmesi gerektiğini belirten Pierrakakis, Brüksel’e hukuki koruma garantileri verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:Avrupa Komisyonu, Ukrayna’ya destek amacıyla yaklaşık 140 milyar euroluk dondurulmuş Rus devlet varlığının “özel tazminat kredisi” mekanizmasıyla kullanılmasına yönelik bir anlaşma için AB ülkelerinin onayını almaya çalışıyor. Bu kredi, Kiev’in ileride Moskova’dan “maddi zarar tazmini” alacağı varsayımıyla Ukrayna’nın geri ödemesi gereken bir borç olarak kurgulanıyor. Ancak Belçika, planın ciddi hukuki riskler taşıdığını savunarak karşı çıkıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 12 Kasım’daki açıklamasında Belçika’nın söz konusu mekanizmanın hukuka aykırılığını bildiğini ve böyle bir adımın Moskova’nın karşı önlemlerini tetikleyeceğini ifade etmişti.Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervini dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken, esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

