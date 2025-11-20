https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/5-bin-yillik-kano-otoparki-ortaya-cikti-tarih-oncesi-paylasimli-ulasim-noktasi-1101158777.html

5 bin yıllık kano 'otoparkı' ortaya çıktı: Tarih öncesi paylaşımlı ulaşım noktası

ABD'nin Lake Mendota kıyılarında yapılan araştırmalarda, antik toplulukların ortak kullanım için bıraktığı düşünülen 16 kano kalıntısının bulunduğu aktarıldı... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

Wisconsin Tarih Kurumu, Lake Mendota’nın tabanında farklı dönemlere ait 16 kano tespit edildiğini açıkladı. Ekipte yer alan deniz arkeoloğu Tamara Thomsen, bölgenin antik yerli halkın kullandığı eski yolların hemen yanında bulunduğunu belirterek, “Burası binlerce yıldır kullanılan bir park alanı gibi” dedi. 2021’de keşfedilen bin 200 yıllık ilk kanonun ardından, aynı bölgede üç bin, dört bin 500 ve iki bin yıllık başka kanoların ortaya çıkması araştırmacıların dikkatini çekti. Son çalışmada 12 yeni kano daha belirlendi.Binlerce yıllık paylaşımlı ulaşım düzeni Radyokarbon tarihleme, kanolardan en eskisinin beş bin 200 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bölgedeki tarih öncesi topluluklar, kanoları ortak kullanım için göle bırakıyor ve suyun içinde gömülü şekilde saklıyordu. Thomsen, gölün o dönemlerde yalnızca yaklaşık 1 metre derinlikte olduğunu, insanların gölden inip yürüyüş yollarına geçebildiğini aktardı. Kanoların, modern paylaşımlı ulaşım sistemlerine benzeyen bir düzenle dolaşıma sokulduğu düşünülüyor.Kültürel bağ ve daha eski kanoların ihtimali Bölge, Ho-Chunk Nation’ın atalarının yaşadığı topraklarda yer alıyor. Kabilenin koruma görevlisi Bill Quackenbush, “Kano kalıntıları, halkımızın bu bölgede ne kadar uzun zamandır yaşadığını hatırlatıyor” sözleriyle keşfin kültürel önemini vurguladı. Uzmanlar, bölgede daha derinlerde yedi bin yıllık bir kanonun bile bulunabileceğini, bunun daha eski kültürlere dair yeni bilgiler sunabileceğini aktardı.

