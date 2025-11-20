https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/5-bin-yillik-kano-otoparki-ortaya-cikti-tarih-oncesi-paylasimli-ulasim-noktasi-1101158777.html
5 bin yıllık kano 'otoparkı' ortaya çıktı: Tarih öncesi paylaşımlı ulaşım noktası
5 bin yıllık kano 'otoparkı' ortaya çıktı: Tarih öncesi paylaşımlı ulaşım noktası
Sputnik Türkiye
ABD'nin Lake Mendota kıyılarında yapılan araştırmalarda, antik toplulukların ortak kullanım için bıraktığı düşünülen 16 kano kalıntısının bulunduğu aktarıldı... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T16:19+0300
2025-11-20T16:19+0300
2025-11-20T16:19+0300
yaşam
tarihi eser
arkeolojik kazı
arkeolojik kalıntı
arkeolojik keşif
kano
otopark
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101158605_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_5df158126b88401bbf006deec42a0ca5.jpg
Wisconsin Tarih Kurumu, Lake Mendota’nın tabanında farklı dönemlere ait 16 kano tespit edildiğini açıkladı. Ekipte yer alan deniz arkeoloğu Tamara Thomsen, bölgenin antik yerli halkın kullandığı eski yolların hemen yanında bulunduğunu belirterek, “Burası binlerce yıldır kullanılan bir park alanı gibi” dedi. 2021’de keşfedilen bin 200 yıllık ilk kanonun ardından, aynı bölgede üç bin, dört bin 500 ve iki bin yıllık başka kanoların ortaya çıkması araştırmacıların dikkatini çekti. Son çalışmada 12 yeni kano daha belirlendi.Binlerce yıllık paylaşımlı ulaşım düzeni Radyokarbon tarihleme, kanolardan en eskisinin beş bin 200 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bölgedeki tarih öncesi topluluklar, kanoları ortak kullanım için göle bırakıyor ve suyun içinde gömülü şekilde saklıyordu. Thomsen, gölün o dönemlerde yalnızca yaklaşık 1 metre derinlikte olduğunu, insanların gölden inip yürüyüş yollarına geçebildiğini aktardı. Kanoların, modern paylaşımlı ulaşım sistemlerine benzeyen bir düzenle dolaşıma sokulduğu düşünülüyor.Kültürel bağ ve daha eski kanoların ihtimali Bölge, Ho-Chunk Nation’ın atalarının yaşadığı topraklarda yer alıyor. Kabilenin koruma görevlisi Bill Quackenbush, “Kano kalıntıları, halkımızın bu bölgede ne kadar uzun zamandır yaşadığını hatırlatıyor” sözleriyle keşfin kültürel önemini vurguladı. Uzmanlar, bölgede daha derinlerde yedi bin yıllık bir kanonun bile bulunabileceğini, bunun daha eski kültürlere dair yeni bilgiler sunabileceğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/fethiye-aciklarinda-sasirtan-kesif-binlerce-yillik-liman-ve-uc-batik-1101133689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101158605_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_b82f993ab72407041ce03b3fc6a8d9c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarihi eser, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik keşif, kano, otopark
tarihi eser, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik keşif, kano, otopark
5 bin yıllık kano 'otoparkı' ortaya çıktı: Tarih öncesi paylaşımlı ulaşım noktası
ABD'nin Lake Mendota kıyılarında yapılan araştırmalarda, antik toplulukların ortak kullanım için bıraktığı düşünülen 16 kano kalıntısının bulunduğu aktarıldı. Uzmanlar, alanın binlerce yıl boyunca 'tarih öncesi bir park alanı' gibi kullanıldığını söylüyor.
Wisconsin Tarih Kurumu, Lake Mendota’nın tabanında farklı dönemlere ait 16 kano tespit edildiğini açıkladı. Ekipte yer alan deniz arkeoloğu Tamara Thomsen, bölgenin antik yerli halkın kullandığı eski yolların hemen yanında bulunduğunu belirterek, “Burası binlerce yıldır kullanılan bir park alanı gibi” dedi. 2021’de keşfedilen bin 200 yıllık ilk kanonun ardından, aynı bölgede üç bin, dört bin 500 ve iki bin yıllık başka kanoların ortaya çıkması araştırmacıların dikkatini çekti. Son çalışmada 12 yeni kano daha belirlendi.
Binlerce yıllık paylaşımlı ulaşım düzeni
Radyokarbon tarihleme, kanolardan en eskisinin beş bin 200 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bölgedeki tarih öncesi topluluklar, kanoları ortak kullanım için göle bırakıyor ve suyun içinde gömülü şekilde saklıyordu. Thomsen, gölün o dönemlerde yalnızca yaklaşık 1 metre derinlikte olduğunu, insanların gölden inip yürüyüş yollarına geçebildiğini aktardı. Kanoların, modern paylaşımlı ulaşım sistemlerine benzeyen bir düzenle dolaşıma sokulduğu düşünülüyor.
Kültürel bağ ve daha eski kanoların ihtimali
Bölge
, Ho-Chunk Nation
’ın atalarının yaşadığı topraklarda yer alıyor. Kabilenin koruma görevlisi Bill Quackenbush
, “Kano kalıntıları, halkımızın bu bölgede ne kadar uzun zamandır yaşadığını hatırlatıyor
” sözleriyle keşfin kültürel önemini vurguladı. Uzmanlar, bölgede daha derinlerde yedi bin yıllık
bir kanonun bile bulunabileceğini, bunun daha eski kültürlere dair yeni bilgiler sunabileceğini aktardı.