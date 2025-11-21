https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/bocek-ailesinin-olumune-neden-olan-ilaci-ozel-formul-diye-satmislar-ilaclama-firmasinin-sicili-1101177103.html
Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilacı 'özel formül' diye satmışlar: İlaçlama firmasının sicili kabarık çıktı
Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilacı 'özel formül' diye satmışlar: İlaçlama firmasının sicili kabarık çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın hakkında sosyal medyada ve şikayet sitelerinde ilaçlama firması hakkında çok sayıda şikayet olduğu... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T11:05+0300
2025-11-21T11:05+0300
2025-11-21T11:06+0300
türki̇ye
böcek ilacı
böcek ailesi
zehirlenme
kimyasal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975730_119:0:1628:849_1920x0_80_0_0_af0701bbfcbc11b0ba0c7e7692ca0268.jpg
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde 'kimyasal zehirlenme' şüphesiyle hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Otelin ilaçlamasını yapan şirketin oteli 'özel formüllü' ilaçla ilaçladıkları belirlenirken, ilaçlama şirketi hakkında da çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı. Şirket internet sitesini kapatılırken yorumlardaki 'güvensiz bir firma' yorumları dikkat çekti. Yine şirketin kendileri hakkında olumsuz yorum yapanlara da 'tehditvari' yanıtlar verdiği de görüldü. Özel formüllü ilaçlama diye pazarladılarHürriyet'in haberine göre, Böcek ailesinin Fatih'te kaldığı otelde ilaçlama yapan şirketin ilaçlamada ‘ROK ve Alfasc’ adlı iki ilacı kullandıklarını belirlenmişti. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen ve yüksek riskli olmayan ilaçlar. Ancak şirketin sahibi Zeki Kışı’nın ‘DSS İlaçlama adlı’ şirketinin web sitesinde kullandıkları ilacı ‘Başka yerde bulamazsınız, özel formüllü’ diye tanıttığı belirlendi. Web sitesindeki bu bölüm önceki gün siteden kaldırıldı. Dün ise web sitesi tamamen kapatıldı. Bunun bir ‘delil karartma’ olup olmadığını savcılık değerlendirecek.Yüzlerce şikayet varŞirkete dair sosyal medyada ve şikayet sitelerindeki 700'e yakın şikayet yorumu var. Bu firmaya evini ilaçlatan bir müşteri 'belgeleri yok' derken, “Bu firma 3 ay önce Esenler’deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanları zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma" ifadelerini kullandı. Yorum yapana tehditvari uyarı Şirket bu yoruma tazminat davası açacakları uyarısını yaparak tehditvari bir biçimde “Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur” cevabını vermiş. Bir başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşterinin “İlaçlama için hangi ürünü kullandıklarını sordum çünkü kaliteli hizmet alıp almayacağımı bilmek istedim. Ancak sanki devlet sırrıymış gibi ‘Veremeyiz, ticari sır’ cevabı verdiler” ifadeleri var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bocek-ailesi-faciasinda-yeni-gelisme-oteli-ilaclayan-firma-calisaninin-ifadesi-ortaya-cikti-1101084373.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975730_307:0:1439:849_1920x0_80_0_0_81915c34c62345bdbd0bcfa428c2f78b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
böcek ilacı, böcek ailesi, zehirlenme, kimyasal
böcek ilacı, böcek ailesi, zehirlenme, kimyasal
Böcek ailesinin ölümüne neden olan ilacı 'özel formül' diye satmışlar: İlaçlama firmasının sicili kabarık çıktı
11:05 21.11.2025 (güncellendi: 11:06 21.11.2025)
Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan firmanın hakkında sosyal medyada ve şikayet sitelerinde ilaçlama firması hakkında çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.
Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde 'kimyasal zehirlenme' şüphesiyle hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Otelin ilaçlamasını yapan şirketin oteli 'özel formüllü' ilaçla ilaçladıkları belirlenirken, ilaçlama şirketi hakkında da çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı. Şirket internet sitesini kapatılırken yorumlardaki 'güvensiz bir firma' yorumları dikkat çekti. Yine şirketin kendileri hakkında olumsuz yorum yapanlara da 'tehditvari' yanıtlar verdiği de görüldü.
Özel formüllü ilaçlama diye pazarladılar
Hürriyet'in haberine göre, Böcek ailesinin Fatih'te kaldığı otelde ilaçlama yapan şirketin ilaçlamada ‘ROK ve Alfasc’ adlı iki ilacı kullandıklarını belirlenmişti. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen ve yüksek riskli olmayan ilaçlar. Ancak şirketin sahibi Zeki Kışı’nın ‘DSS İlaçlama adlı’ şirketinin web sitesinde kullandıkları ilacı ‘Başka yerde bulamazsınız, özel formüllü’ diye tanıttığı belirlendi. Web sitesindeki bu bölüm önceki gün siteden kaldırıldı. Dün ise web sitesi tamamen kapatıldı. Bunun bir ‘delil karartma’ olup olmadığını savcılık değerlendirecek.
Şirkete dair sosyal medyada ve şikayet sitelerindeki 700'e yakın şikayet yorumu var. Bu firmaya evini ilaçlatan bir müşteri 'belgeleri yok' derken, “Bu firma 3 ay önce Esenler’deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanları zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma" ifadelerini kullandı.
Yorum yapana tehditvari uyarı
Şirket bu yoruma tazminat davası açacakları uyarısını yaparak tehditvari bir biçimde “Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur” cevabını vermiş.
Bir başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşterinin “İlaçlama için hangi ürünü kullandıklarını sordum çünkü kaliteli hizmet alıp almayacağımı bilmek istedim. Ancak sanki devlet sırrıymış gibi ‘Veremeyiz, ticari sır’ cevabı verdiler” ifadeleri var.