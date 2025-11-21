https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/binlerce-ogretmeni-ilgilendiriyor-bugun-son-gun-1101170685.html

Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: Bugün son gün

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 29 Ağustos'ta açıklamıştı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.En fazla 40 tercihSözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.

