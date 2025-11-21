https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/binlerce-ogretmeni-ilgilendiriyor-bugun-son-gun-1101170685.html
Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: Bugün son gün
Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: Bugün son gün
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T07:06+0300
2025-11-21T07:06+0300
2025-11-21T07:06+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
kpss
tercih
tercih süreci
son gün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c90590e461a445133aa5f6787e37f061.jpg
MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 29 Ağustos'ta açıklamıştı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.En fazla 40 tercihSözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/meb-duyurdu-15-bin-ogretmen-atamasi-yapildi-1098926600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090590302_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b80259ab60e8bfbed3bb4ffbd0134b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı (meb), kpss, tercih, tercih süreci, son gün
milli eğitim bakanlığı (meb), kpss, tercih, tercih süreci, son gün
Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor: Bugün son gün
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 15 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.
MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları 29 Ağustos'ta açıklamıştı. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu da 15 Ekim'de yayımlamıştı.
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.