Akaryakıta yapılan zam sonrası gece yarısı tabelalar değişti
Akaryakıta yapılan zam sonrası gece yarısı tabelalar değişti
Motorine 21 Kasım 2025 günü gece saat 12.00'de zam geldi, akaryakıt fiyatları değişti.
Akaryakıta yapılan zam sonrası bu gece yarısı tabelalar değişti. Akaryakıt fiyatları ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG'ye zam veya indirim olarak yansıyor.TP Petrol Dağıtım A.Ş. 21 Kasım verilerine göre;Kurşunsuz Benzin 21 Kasım 2025Motorin 21 Kasım 2025
Akaryakıta yapılan zam sonrası gece yarısı tabelalar değişti
09:28 21.11.2025 (güncellendi: 09:33 21.11.2025)
Motorine 21 Kasım 2025 günü gece saat 12.00'de zam geldi, akaryakıt fiyatları değişti.
Akaryakıta yapılan zam sonrası bu gece yarısı tabelalar değişti. Akaryakıt fiyatları ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG'ye zam veya indirim olarak yansıyor.
TP Petrol Dağıtım A.Ş. 21 Kasım verilerine göre;
