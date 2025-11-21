Türkiye
Akaryakıta yapılan zam sonrası gece yarısı tabelalar değişti
Akaryakıta yapılan zam sonrası gece yarısı tabelalar değişti
Sputnik Türkiye
Motorine 21 Kasım 2025 günü gece saat 12.00'de zam geldi, akaryakıt fiyatları değişti.
2025-11-21T09:28+0300
2025-11-21T09:33+0300
Akaryakıta yapılan zam sonrası bu gece yarısı tabelalar değişti. Akaryakıt fiyatları ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG'ye zam veya indirim olarak yansıyor.TP Petrol Dağıtım A.Ş. 21 Kasım verilerine göre;Kurşunsuz Benzin 21 Kasım 2025Motorin 21 Kasım 2025
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/benzine-gece-yarisi-zam-akaryakitta-fiyat-degisti-1101025285.html
09:28 21.11.2025 (güncellendi: 09:33 21.11.2025)
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Motorine 21 Kasım 2025 günü gece saat 12.00'de zam geldi, akaryakıt fiyatları değişti.
Akaryakıta yapılan zam sonrası bu gece yarısı tabelalar değişti. Akaryakıt fiyatları ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar motorin, benzin ve LPG'ye zam veya indirim olarak yansıyor.
TP Petrol Dağıtım A.Ş. 21 Kasım verilerine göre;

Kurşunsuz Benzin 21 Kasım 2025

İstanbul Anadolu - 54,29
İstanbul Avrupa - 54,45
Ankara - 55,34
İzmir - 55,64

Motorin 21 Kasım 2025

İstanbul Anadolu - 59,05
İstanbul Avrupa - 59,18
Ankara - 60,21
İzmir - 60,51
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
15 Kasım, 11:54
