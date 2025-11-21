Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri Zelenskiy ile Ukrayna barış planını görüştü
Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri Zelenskiy ile Ukrayna barış planını görüştü
Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD’nin Ukrayna... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri Zelenskiy ile Ukrayna barış planını görüştü

16:30 21.11.2025
Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer, Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD'nin Ukrayna krizini sona erdirmeye yönelik barış çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornenius’un açıklamasına göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabalar ele alındı.
Kornenius, liderlerin ABD tarafından desteklenen barış girişimlerini olumlu karşıladığını belirterek, “Liderler, savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD’nin çabalarını memnuniyetle karşıladı. Özellikle Ukrayna’nın egemenliğinin tanınması ve güvenlik garantilerinin sağlanmasına dönük Amerikan yaklaşımına destek verdi” dedi.
Kornenius'a göre, görüşmede taraflar, Kiev'e tam destek ve Ukrayna’da kalıcı ve adil bir barış sağlanması yönünde diğer Avrupa ülkeleri ve Washington'la yakın iş birliği içinde olma konusunda mutabık kaldı.
Öte yandan Almanya'da, ABD’nin hazırladığı barış planına yönelik bazı çekinceler de bulunuyor. Almanya Başbakanlık Ofisi Başkanı Thorsten Frei daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu planın Rusya’nın çıkarlarını gözettiği izlenimi taşıdığını ve bu durumun Berlin tarafından “kabul edilemez” bulunduğunu ifade etmişti.
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Avrupa’nın planın ortaya çıkış sürecinden haberdar olduğunu ve yapıcı biçimde sürece dahil olduğunu belirtmiş, ancak planın detayları hakkında açıklama yapmaktan kaçınmıştı.
Bild gazetesi, Almanya’nın ABD’nin teklifine karşı diplomatik alternatifler hazırladığını yazarken, Politico da Avrupa Birliği'nin Rusya lehine olabilecek bir çözüm anlaşmasını engellemek üzere kapsamlı girişimlerde bulunduğunu aktarmıştı.
Wall Street Journal ise bazı Avrupa ülkelerinin ABD’nin planından memnun olmadığını ve Ukrayna’ya daha avantajlı koşullar sunan kendi karşı tekliflerini hazırladıklarını, Avrupalı liderlerin Kiev’i bu alternatife destek vermeye ikna etmeye çalıştığını belirtmişti.
Ukrayna’yı terk eden milletvekili Artyom Dmitruk, sosyal medya üzerinden ABD tarafından hazırlandığını iddia ettiği 28 maddelik barış planını yayınlamıştı. Dmitruk’a göre dokuz bölümden oluşan planda, Donbas ve Kırım’ın statüsü, Ukrayna’nın tarafsızlık ilkesi ve NATO üyeliğinden vazgeçmesi, ülkenin nükleersiz statüde kalması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sayısında kısıtlama yapılması gibi maddeler yer alıyor.
Daha önce de Axios haber sitesi, ABD ile Rusya arasında Ukrayna konusunda 'gizli temaslar' yürütüldüğünü öne sürmüş; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya ile ABD arasında ağustos ayında Alaska’da bir görüşme gerçekleştiğini, ancak o tarihten bu yana konuya ilişkin yeni bir gelişme olmadığını ifade etmişti.
