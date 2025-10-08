https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/danimarka-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-getirmeye-hazirlaniyor-1100023382.html

Danimarka 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor

Danimarka Başbakanı Frederiksen, sosyal medyanın 15 yaş altına yasak getirilmesini önerdi. Avrupa’da Fransa, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler de okullarda cep telefonu ve sosyal medya kullanımına sınırlamalar getiriyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, çocukların sosyal medya kullanımı konusunda Avrupa genelinde yeni bir tartışma başlattı. Frederiksen, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını önerdi.Danimarka Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Frederiksen, “Cep telefonları ve sosyal medya, çocuklarımızın çocukluğunu çaldı. Onlar için endişeleniyoruz. Çünkü ekranda görmemeleri gereken şeyleri görüyorlar” ifadelerini kullandı. Başbakan, sosyal medyanın çocuklarda kaygı, depresyon, odaklanma sorunu ve okuma güçlüğü gibi etkiler yarattığını söyledi.Frederiksen, yasak kapsamına hangi sosyal medya platformlarının alınacağını belirtmezken, ebeveynlerin çocuklarına 13 yaşından itibaren izin verebileceğini söyledi.Avrupa genelinde benzer adımlar daha önce de atılmıştı. Hollanda hükümeti haziranda ebeveynlere, 15 yaşın altındaki çocuklarına TikTok ve Instagram gibi platformlara izin vermemelerini tavsiye etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen yıl benzer bir yasağı desteklediğini açıklamıştı.Okullarda cep telefonu kullanımına da kısıtlama planlanıyorDanimarka’da hükümet ayrıca, okullarda ve okul sonrası etkinliklerde cep telefonu kullanımına da kısıtlama getirmeyi planlıyor.Avrupa genelinde okullarda cep telefonu yasağı da dalga dalga yayılıyor. Fransa bu konuda öncü ülkelerden biri; 2018’den bu yana ilkokul ve ortaokullarda telefon kullanımı tamamen yasak. Hollanda da 2024 itibarıyla aynı yolu izledi ve ders dışı hiçbir amaçla telefon kullanımına izin vermiyor. Finlandiya’da yeni yasayla öğrenciler yalnızca öğretmen izniyle, eğitim ya da sağlık gerekçesiyle telefonlarına dokunabiliyor.İtalya’da sınıfta telefon kullanımı uzun süredir yasak; Belçika ise 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte bu yasağı ülke geneline yaymaya hazırlanıyor. Macaristan’da da benzer bir uygulama 2024’te yürürlüğe girdi.

