2.5 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik faturalarında yeni döneme dikkat

Meskenlerde yıllık elektrik tüketimi limitinin 4 bin kilovatsaat belirlenmesinin ardından yaklaşık 2.5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 31 Ekim'de aldığı kararla meskenlerde yıllık elektrik tüketim limitinin 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmesinin ardından, gelecek yıl yaklaşık 2,5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. Bu rakam, Türkiye'deki 43 milyon mesken abonesinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.Herhangi bir tedarikçi ile anlaşma yapılabilirElektrik piyasasında serbest tüketici statüsü, abonelere tedarikçisini seçme ve ikili anlaşma yapma hakkı tanıyor. Bu kapsamda tüketici, elektrik enerjisini piyasadaki herhangi bir tedarikçiden belirlenen koşullarla temin edebiliyor. Ancak serbest tüketici olmasına rağmen ikili anlaşma yapmayan abonelerin elektriği, bulundukları bölgede görevli tedarik şirketi tarafından SKTT kapsamında sağlanıyor.

