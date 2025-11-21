Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/25-milyon-aboneyi-ilgilendiriyor-elektrik-faturalarinda-yeni-doneme-dikkat-1101190509.html
2.5 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik faturalarında yeni döneme dikkat
2.5 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik faturalarında yeni döneme dikkat
Sputnik Türkiye
Meskenlerde yıllık elektrik tüketimi limitinin 4 bin kilovatsaat belirlenmesinin ardından yaklaşık 2.5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T17:03+0300
2025-11-21T17:03+0300
ekonomi̇
elektrik faturası
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_cf526c5b7875cac52caacf1e18bcebdd.jpg
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 31 Ekim'de aldığı kararla meskenlerde yıllık elektrik tüketim limitinin 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmesinin ardından, gelecek yıl yaklaşık 2,5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. Bu rakam, Türkiye'deki 43 milyon mesken abonesinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.Herhangi bir tedarikçi ile anlaşma yapılabilirElektrik piyasasında serbest tüketici statüsü, abonelere tedarikçisini seçme ve ikili anlaşma yapma hakkı tanıyor. Bu kapsamda tüketici, elektrik enerjisini piyasadaki herhangi bir tedarikçiden belirlenen koşullarla temin edebiliyor. Ancak serbest tüketici olmasına rağmen ikili anlaşma yapmayan abonelerin elektriği, bulundukları bölgede görevli tedarik şirketi tarafından SKTT kapsamında sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/emo-baskani-elektrik-faturasindaki-destek-limitini-degerlendirdi-4-kisilik-hanenin-yillik-tuketimi-1100638338.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053847382_67:0:574:380_1920x0_80_0_0_fbbcaf07055b64485c912013c3625fdc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elektrik faturası, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
elektrik faturası, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

2.5 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Elektrik faturalarında yeni döneme dikkat

17:03 21.11.2025
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
© AA
Abone ol
Meskenlerde yıllık elektrik tüketimi limitinin 4 bin kilovatsaat belirlenmesinin ardından yaklaşık 2.5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 31 Ekim'de aldığı kararla meskenlerde yıllık elektrik tüketim limitinin 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmesinin ardından, gelecek yıl yaklaşık 2,5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. Bu rakam, Türkiye'deki 43 milyon mesken abonesinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.

Herhangi bir tedarikçi ile anlaşma yapılabilir

Elektrik piyasasında serbest tüketici statüsü, abonelere tedarikçisini seçme ve ikili anlaşma yapma hakkı tanıyor. Bu kapsamda tüketici, elektrik enerjisini piyasadaki herhangi bir tedarikçiden belirlenen koşullarla temin edebiliyor. Ancak serbest tüketici olmasına rağmen ikili anlaşma yapmayan abonelerin elektriği, bulundukları bölgede görevli tedarik şirketi tarafından SKTT kapsamında sağlanıyor.
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
GÖRÜŞ
EMO Başkanı, elektrik faturasındaki destek limitini değerlendirdi: 4 kişilik hanenin yıllık tüketimi 2 bin 750 kWh
31 Ekim, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала