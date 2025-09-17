https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/giannis-antetokounmpo-turkiyeden-alperen-sengun-de-yunanistandan-ozur-diledi-ortak-aciklama-1099427883.html

Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den karşılıklı açıklama: 'Tüm kalbimle özür dilerim'

EuroBasket 2025 yarı finalinde 94-68 galibiyetle biten Yunanistan maçı sonrası Alperen Şengün'ün 'deniz havası' göndermesi sonrası, Giannis Antetokounmpo da... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'in yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselmişti.Alperen Şengün maçın ardından "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.Yunanistan'ın NBA MVP'si olan oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise canlı yayın yaptığı sırada gelen paylaşımlar üzerine Türk bayrağına hakaret etmiş ve büyük tepki toplamıştı.'Tüm kalbimle özür dilerim'İki oyuncudan Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum" açıklamasını yaptı.'İletişim hatasıydı'Hemen ardından Alperen Şengün ise "Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.Giannis ve Alperen'den ortak açıklamaİki yıldız basketbolcu daha sonra şu ifadeleri içeren ortak bir paylaşım yaptılar:

