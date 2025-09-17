https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/giannis-antetokounmpo-turkiyeden-alperen-sengun-de-yunanistandan-ozur-diledi-ortak-aciklama-1099427883.html
Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den karşılıklı açıklama: 'Tüm kalbimle özür dilerim'
Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den karşılıklı açıklama: 'Tüm kalbimle özür dilerim'
Sputnik Türkiye
EuroBasket 2025 yarı finalinde 94-68 galibiyetle biten Yunanistan maçı sonrası Alperen Şengün'ün 'deniz havası' göndermesi sonrası, Giannis Antetokounmpo da... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T09:47+0300
2025-09-17T09:47+0300
2025-09-17T09:54+0300
spor
alperen şengün
yunanistan
türkiye
türkiye a milli basketbol takımı
özür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427939_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8d0c9ca006f9e141f1cad4172f20519a.jpg
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'in yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselmişti.Alperen Şengün maçın ardından "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.Yunanistan'ın NBA MVP'si olan oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise canlı yayın yaptığı sırada gelen paylaşımlar üzerine Türk bayrağına hakaret etmiş ve büyük tepki toplamıştı.'Tüm kalbimle özür dilerim'İki oyuncudan Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum" açıklamasını yaptı.'İletişim hatasıydı'Hemen ardından Alperen Şengün ise "Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.Giannis ve Alperen'den ortak açıklamaİki yıldız basketbolcu daha sonra şu ifadeleri içeren ortak bir paylaşım yaptılar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/12-dev-adam-turkiyeye-dondu-alperen-sengunden-buralara-geri-gelecegiz-mesaji-1099378532.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427939_19:0:930:683_1920x0_80_0_0_3537d292095504f5f6627df52016658a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alperen şengün, alperen şengün yunanistan, giannis antetokounmpo, giannis antetokounmpo türkiye
alperen şengün, alperen şengün yunanistan, giannis antetokounmpo, giannis antetokounmpo türkiye
Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün'den karşılıklı açıklama: 'Tüm kalbimle özür dilerim'
09:47 17.09.2025 (güncellendi: 09:54 17.09.2025)
EuroBasket 2025 yarı finalinde 94-68 galibiyetle biten Yunanistan maçı sonrası Alperen Şengün'ün 'deniz havası' göndermesi sonrası, Giannis Antetokounmpo da Türk bayrağına hakaret etmişti. Sporcular, ortak bir açıklama yayınladı.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'in yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselmişti.
Alperen Şengün maçın ardından "İyi gelmez mi hiç deniz havası" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
Yunanistan'ın NBA MVP'si olan oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise canlı yayın yaptığı sırada gelen paylaşımlar üzerine Türk bayrağına hakaret etmiş ve büyük tepki toplamıştı.
'Tüm kalbimle özür dilerim'
İki oyuncudan Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum" açıklamasını yaptı.
Hemen ardından Alperen Şengün ise "Yunanistan maçından sonraki paylaşımım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygım var. Hiçbir zaman kimseyi gücendirme niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.
Giannis ve Alperen'den ortak açıklama
İki yıldız basketbolcu daha sonra şu ifadeleri içeren ortak bir paylaşım yaptılar:
"Ülkemizi sevdiğimiz için oynarız."
"Oyunu sevdiğimiz için oynarız."
"Her zaman saygıyla oynarız."
"Çünkü biliriz ki spor bizi ayırmak için değil, birleştirmek için vardır."