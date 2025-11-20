https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/zelenskiy-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-muhtemel-baris-plani-taslagini-resmen-teslim-aldi-1101166182.html

‘Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı muhtemel barış planı taslağını resmen teslim aldı’

Vladimir Zelenskiy’in, ABD tarafından hazırlanan Ukrayna krizinin çözümüne yönelik muhtemel barış planı taslağını resmi olarak teslim aldığı bildirildi. Kiev... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Vladimir Zelenskiy’in ABD tarafından sunulan Ukrayna krizine ilişkin muhtemel barış planı taslağını resmen aldığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Devlet Başkanı, Amerikan tarafının diplomatik süreci canlandırabileceğini düşündüğü barış planı taslağını resmi olarak teslim aldı” denildi.Zelenskiy’in, ABD’li muhataplarıyla planın maddeleri üzerinde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna liderinin önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek “barış için gerekli olan maddeleri” görüşmeyi planladığı dile getirildi.Zelenskiy, söz konusu gelişmeler kapsamında bugün Kiev’de ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll ile bir görüşme gerçekleştirmişti.ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin Rusya ile barış, Ukrayna'ya yönelik garantiler, Avrupa'da güvenlik ve tarafların ABD ile gelecekteki ilişkileri olmak üzere dört kategoriye ayrılan 28 maddelik yeni bir barış planı geliştirmek için Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, ABD’in sağlayacağı güvenlik garantileri karşılığında Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Zaporojye ve Herson bölgelerinde temas hattının büyük bölümünün dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Reuters'ın haberine göre Washington, Vladimir Zelenski'ye planı kabul etmesi gerektiğini açıkça belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.

