Batı basını: ABD'nin muhtemel Ukrayna planı, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor
Bloomberg haber ajansı, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin önerdiği muhtemel çözüm planında, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair maddelerin yer aldığını öne sürdü. Haberde, hangi yaptırımların kaldırılmasının öngörüldüğü ise belirtilmedi.Haberde, "Bu öneri, Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını içeriyor" ifadelerine yer verildi.Daha önce ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.Öte yandan, İngiliz Financial Times gazetesi de ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.Axios’un haberine göre plan ayrıca, ABD ve diğer bazı ülkelerin, Kırım ve Donbas’ı Rusya’nın meşru toprakları olarak tanımasını da kapsıyor.
Bloomberg haber ajansı, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin Ukrayna krizine ilişkin önerdiği muhtemel çözüm planında, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair maddelerin yer aldığını öne sürdü. Haberde, hangi yaptırımların kaldırılmasının öngörüldüğü ise belirtilmedi.
Haberde, "Bu öneri, Rusya'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını içeriyor" ifadelerine yer verildi.
Daha önce ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü öne sürmüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Anchorage’ta varılan noktanın ötesine geçen yeni bir gelişme olmadığını belirtmişti.
Öte yandan, İngiliz Financial Times gazetesi de ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Buna göre muhtemel plan; Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımının azaltılması, Kanonik Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin resmi statüsünün tanınması, Rus dili'nin Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmesi, Kiev yönetiminin Donbass bölgesinden tamamen vazgeçmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni önemli ölçüde küçültülmesi ve yabancı askeri güçlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılmasının yasaklanması gibi unsurları içeriyor.
Axios’un haberine göre plan ayrıca, ABD ve diğer bazı ülkelerin, Kırım ve Donbas’ı Rusya’nın meşru toprakları olarak tanımasını da kapsıyor.