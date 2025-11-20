https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/zaharovadan-nazizmin-yeniden-canlandirilmasina-karsi-koyma-cagrisi-1101147451.html
Zaharova'dan Nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı koyma çağrısı
Zaharova’dan Nazizmin yeniden canlandırılmasına karşı koyma çağrısı
20.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nürnberg Duruşmaları'nın 80. yıldönümünde Sputnik’e yaptığı açıklamada Nazizmin yeniden canlandırılmasına kullanılabilecek her türlü yöntemle karşı konulması gerektiğini, Rusya'nın bu çalışmayı sistematik bir şekilde ve 7/24 yürüttüğünü söyledi.İlgili soruya, “Kullanılabilecek her yöntemle” yanıtını veren Zaharova, bu konuda herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaması gerektiğini ifade etti.Sözcü, “Biz bu çalışmayı sistematik bir şekilde yürütüyoruz. Uluslararası hukukla ilgili olduğu için uluslararası platformlardaki çalışmaları da kapsıyor. Elbette, tüm uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmaları da, UNESCO gibi BM kuruluşlarla da, AGİT gibi diğer uluslararası kuruluşlarla da yapılan çalışmaları kapsıyor. BDT gibi uluslararası formatlardaki çalışmaları da kapsıyor” ifadelerini kullandı.BM Genel Kurulu'nun bu yakınlarda Rusya'nın Nazizm, neo-Nazizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığının çeşitli biçimlerinin ve bunlarla ilgili uygulamaların önlenmesine ilişkin bir karar tasarısını onayladığına dikkat çeken Zaharova, “Bu tam da Nürnberg sonuçlarını tespit eden ve mevcut durum göz önünde bulundurularak yeni bir düzeyde geliştirilen bir belgedir” diye konuştu.Geniş bir bilgilendirme çalışmasının da yürütüldüğünü anlatan Zaharova, “Bu, elbette, büyük önem verdiğimiz bilgilendirme amaçlı bir çalışmadır, ancak o da uluslararası hukuka dayanılarak yürütülüyor. Bu, gerçeği savunma ve tarihsel sahtekarlıklara karşı koyma çalışmasıdır. Bu elbette anıtları koruma veya barbarca yıkılmalarına karşı koyma çalışmasıdır. Bu, söz konusu olayların tarihsel hafızasını korumanın yeni biçimlerinin yaratılmasıdır. Kitapların yayınlanması ve elbette film gösterimleridir. Bu çalışma, yıldönümünden yıldönümüne değil, günlük, açıkçası neredeyse 7/24 sürdürülüyor” diye ekledi.
