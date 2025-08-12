https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusyanin-nazizmin-yenilgisindeki-rolunu-hazmedemeyen-bati-tarihi-yeniden-yaziyor-1098525829.html

‘Rusya’nın Nazizmin yenilgisindeki rolünü hazmedemeyen Batı tarihi yeniden yazıyor’

12.08.2025

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus dergisi Ekspert’e verdiği röportajda, Batı’yı tarihi yeniden yazmakla suçladı.Zaharova, “Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü enformasyon savaşının olmazsa olmaz bir noktası, tarihin yeniden yazılması… Batı'ya kaçan Nazi kalıntılarına gönüllü olarak barınak sağladılar ve onları Sovyetler Birliği ile Rusya'ya karşı bir nefret havasında beslediler. Nazizmin yenilgisinde, Avrupa'nın kurtuluşunda ve dünyanın Nazi vebasından kurtarılmasında oynadığımız belirleyici rolden dolayı bizi affedemiyorlar” ifadesini kullandı.Tarihi tahrif edenlerin asıl amacının, bilincin küresel çapta yeniden biçimlendirilmesi, Nazi suçlularının aklanması ve Sovyet halkının başarılarına ilişkin hafızasının yok edilmesi olduğunu sözlerine ekleyen Rus diplomat, örnek olarak Oscar ödüllü ‘Gerçek Acı’ filmini göstererek şu hususa dikkat çekti:Tarihi değiştirme çabalarının, “Batı’nın potansiyel süper fake’i” olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Zaharova, “Bilgi savaşı geçmiş, şimdi ve gelecek için aynı anda yürütülüyor. Birçok şey, bu savaşın sonuçlarına ve bu yöndeki çabalarımıza bağlı olacak. Bir an bile rahatlayamayız” diye ekledi.

