'Vatandaşlık maaşı' uygulaması şekilleniyor

Dar gelirli aileler için ‘vatandaşlık maaşı’ adı verilen yeni bir sistem geliyor. Bu sistem, özellikle kişi başına düşen geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, hane toplam gelirinin ya da kişi başına düşen gelirin belirlenen eşik değerin altında olması gerekiyor. Asgari ücretin üçte biri gibi oranlar konuşuluyor ve hane içinde çalışan olmaması ya da gelirin asgari ücretten düşük olması gibi şartların gündeme gelmesi bekleniyor. Pilot uygulamanın, gelir düzeyi düşük illerde, kent yoksulluğunun yoğun olduğu büyük şehirlerde ve deprem bölgesinde başlatılması planlanıyor.

Sistem gelir tamamlayıcı bir yapıyla çalışacak. Hanenin geliri belirlenen sınırın altında kalırsa devlet aradaki farkı kapatacak. Örneğin sınır 20 bin liraysa, hanenin geliri 16 bin liraysa, devlet 4 bin lirayı tamamlayıcı destek olarak verecek. Bu nedenle ödeme sabit bir maaş olmayacak. Hane gelirine, kişi sayısına ve belirlenen şartlara göre değişecek. Tasarımda iş gücüne katılımı engellemeyen, tamamen geçime dayalı bir yapının hedeflendiği görülüyor.