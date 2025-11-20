Vatandaşlık maaşı geliyor: Geliri olmayan her haneye bir asgari ücret

Türkiye
09:46 20.11.2025
AK Parti’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği “vatandaşlık maaşı” uygulaması, yeni yılda pilot olarak hayata geçecek. Geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek sağlanacak. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek.
Vatandaşlık maaşı uygulaması 2023 yılında gündeme gelmişti. Türkiye Gazetesi, gelecek yıl uygulamanın pilot illerde başlayacağını öne sürdü. Peki vatandaşlık maaşı nedir ve kimler yararlanabilir?

Her aileye bir asgari ücret

Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.

Kimler yararlanabilecek?

Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı: Hangi illerde başlayacak?

2026 yılında başlatılacak uygulama önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacak. Daha sonra uygulamanın çıktılarından yola çıkılarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısı oluşturulacak. Henüz hangi illerden başlanacağı kesi değil.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtiliyor.
