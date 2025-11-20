https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/vatandaslik-maasi-geliyor-geliri-olmayan-her-haneye-bir-asgari-ucret-1101145534.html

Vatandaşlık maaşı geliyor: Geliri olmayan her haneye bir asgari ücret

Vatandaşlık maaşı geliyor: Geliri olmayan her haneye bir asgari ücret

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği “vatandaşlık maaşı” uygulaması, yeni yılda pilot olarak hayata geçecek. Geliri asgari ücret seviyesinin... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-20T09:46+0300

2025-11-20T09:46+0300

2025-11-20T09:46+0300

ekonomi̇

türkiye

mustafa kalaycı

konya

mhp

cumhurbaşkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811511_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_547264a71a46beeb6415036172c249c1.jpg

Vatandaşlık maaşı uygulaması 2023 yılında gündeme gelmişti. Türkiye Gazetesi, gelecek yıl uygulamanın pilot illerde başlayacağını öne sürdü. Peki vatandaşlık maaşı nedir ve kimler yararlanabilir?Her aileye bir asgari ücretVatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor.Kimler yararlanabilecek?Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.Vatandaşlık maaşı: Hangi illerde başlayacak?2026 yılında başlatılacak uygulama önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacak. Daha sonra uygulamanın çıktılarından yola çıkılarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısı oluşturulacak. Henüz hangi illerden başlanacağı kesi değil.Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/bakanliktan-aile-temali-kisa-film-yarismasi-odul-250-bin-lira-elinizdeki-telefon-ve-yureginizdeki-1097852149.html

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, mustafa kalaycı, konya, mhp, cumhurbaşkanlığı