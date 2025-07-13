https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/bakanliktan-aile-temali-kisa-film-yarismasi-odul-250-bin-lira-elinizdeki-telefon-ve-yureginizdeki-1097852149.html

Bakanlıktan 'aile' temalı kısa film yarışması, ödül 250 bin lira: 'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'

Bakanlıktan 'aile' temalı kısa film yarışması, ödül 250 bin lira: 'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "aile" temalı ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T15:29+0300

2025-07-13T15:29+0300

2025-07-13T15:29+0300

yaşam

aile

aile yılı

mahinur özdemir

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile temalı kısa film yarışması düzenlediğini duyurdu.Aile filmi yarışmasına kimler katılabilir?Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, "aileyili.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak ve filmlerde aile temasına uygunluk şartı aranacak.Aile kısa filmi süresi ne kadar olmalı?Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmamış kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, filmlerin süresinin 5 ila 15 dakika arasında olması gerekiyor.Dereceye giren eserler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek.Aile yılı filmi ödülü ne kadar?Başvurular, 29 Ekim 2025'e kadar yapılabilecek. Yarışmada birinciye 250 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.Kazananlar, "aileyili.gov.tr" adresinden duyurulacak.'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değerlendirmelerine de yer verildi.Göktaş, yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın "Aile Yılı" etkinliklerinde kullanacağına dikkati çekerek, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kan-grubu-sohbeti-18-yillik-gercegi-ortaya-cikardi-hastanede-bebek-karisti-biyolojik-aile-ile-1097701827.html

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aile, aile yılı, mahinur özdemir