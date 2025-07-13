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Bakanlıktan 'aile' temalı kısa film yarışması, ödül 250 bin lira: 'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'
Bakanlıktan 'aile' temalı kısa film yarışması, ödül 250 bin lira: 'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "aile" temalı ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T15:29+0300
2025-07-13T15:29+0300
yaşam
aile
aile yılı
mahinur özdemir
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile temalı kısa film yarışması düzenlediğini duyurdu.Aile filmi yarışmasına kimler katılabilir?Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, "aileyili.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak ve filmlerde aile temasına uygunluk şartı aranacak.Aile kısa filmi süresi ne kadar olmalı?Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmamış kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, filmlerin süresinin 5 ila 15 dakika arasında olması gerekiyor.Dereceye giren eserler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek.Aile yılı filmi ödülü ne kadar?Başvurular, 29 Ekim 2025'e kadar yapılabilecek. Yarışmada birinciye 250 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.Kazananlar, "aileyili.gov.tr" adresinden duyurulacak.'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değerlendirmelerine de yer verildi.Göktaş, yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın "Aile Yılı" etkinliklerinde kullanacağına dikkati çekerek, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kan-grubu-sohbeti-18-yillik-gercegi-ortaya-cikardi-hastanede-bebek-karisti-biyolojik-aile-ile-1097701827.html
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aile, aile yılı, mahinur özdemir
aile, aile yılı, mahinur özdemir

Bakanlıktan 'aile' temalı kısa film yarışması, ödül 250 bin lira: 'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'

15:29 13.07.2025
© AAYargıtay okul kayıt ücretinde hangi eşin sorumlu olacağına ilişkin emsal bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Okula kayıt işlemini gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilemez" dedi.
Yargıtay okul kayıt ücretinde hangi eşin sorumlu olacağına ilişkin emsal bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Okula kayıt işlemini gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilemez dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "aile" temalı ödüllü kısa film yarışması düzenleyecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile temalı kısa film yarışması düzenlediğini duyurdu.

Aile filmi yarışmasına kimler katılabilir?

Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek. Başvurular, "aileyili.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak ve filmlerde aile temasına uygunluk şartı aranacak.

Aile kısa filmi süresi ne kadar olmalı?

Daha önce herhangi bir platformda yayımlanmamış kısa filmlerin kabul edileceği yarışmada, filmlerin süresinin 5 ila 15 dakika arasında olması gerekiyor.
Dereceye giren eserler, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek.

Aile yılı filmi ödülü ne kadar?

Başvurular, 29 Ekim 2025'e kadar yapılabilecek. Yarışmada birinciye 250 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek.
Kazananlar, "aileyili.gov.tr" adresinden duyurulacak.

'Elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterli'

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın değerlendirmelerine de yer verildi.
Göktaş, yarışmaya katılacak kısa filmlerin Bakanlığın "Aile Yılı" etkinliklerinde kullanacağına dikkati çekerek, "Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, tüm vatandaşları kısa film yarışmasına katılmaya davet etti.
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