Üşümezsoy: 1894 ve 1999 depremleri Gölcük Körfezi’nden başlayıp İstanbul’un batısına gelen bölgedeki stresi bitirmiştir

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, dün akşam sosyal medya hesabından Yalova-Çınarcık-Esenköy fay hattına dair açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede... 20.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095772998_0:0:3035:1708_1920x0_80_0_0_984f64573edbe28331c96a396f0aa41f.jpg

Deprem uzmanı ve yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Yalova-Çınarcık-Esenköy fay hattını değerlendirdi. Yıllar içinde bu bölgede meydana gelen depremleri ele alan Üşümezsoy “Yalova-Çınarcık-Esenköy fay hattında tesisat var ama cereyan yoktur" dedi. Üşümezsoy şu açıklamaları yaptı:"Gölcük fayı, bölgedeki kuvvetli bir faydır, en kuvvetli faydır"“1894 yılında kırılan Yalova fayı çok düşük bir atımla kırılmış ve Çınarcık-Esenköy-Bozburun’a doğru ilerlerken kırılma Çınarcık’ın batısında sonlanmış güneye doğru giden kesimde 1999’da stres yüklenmiştir.”“1894 ve 1999 depremleri Gölcük Körfezi’nden başlayıp İstanbul’un batısına kadar gelen kesimlerdeki stresi bitirmiştir.”“Armutlu Yarımadası ile İslam Dağları arasındaki ters yöndeki hareket sonucu oluşan stres, bu son iki depremle bütün stresini boşaltmıştır.”“Potansiyel Çınarcık-Esenköy bozburun fayında deprem potansiyeli olabilir derken buradaki potansiyel fayın büyüklüğü anlamındadır. Stres olmadığı için risk yoktur. Sonuç olarak Yalova Çınarcık fayında 1999’dan sonra bir stres söz konusu değildir.”“1894 ve 1999 depremi Yalova-Çınarcık hattındaki depremselliği bitirmiştir. Körfez bölgesinde de stres boşalmıştır.”

