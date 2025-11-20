https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/unlu-psikiyatrist-haydar-dumenin-beyoglundaki-koskunu-ele-gecirmislerdi-tefecinin-cezasi-belli-oldu-1101147260.html
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki köşkünü ele geçirmişlerdi: Tefecinin cezası belli oldu
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki köşkünü ele geçirmişlerdi: Tefecinin cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşini kandırarak Beyoğlu'ndaki 5 katlı köşküne ele geçiren tefecilerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme tefecilik... 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T10:41+0300
2025-11-20T10:41+0300
2025-11-20T10:41+0300
yaşam
haydar dümen
tefecilik operasyonu
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099819469_0:136:1242:835_1920x0_80_0_0_e197279fac0d2fc5e3d250dc79dc8c0a.jpg
Cinsel konularda yaptığı açıklamalarda tanınan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşine verdikleri para karşılığında 222 milyon liralık 5 katlı köşkü ele geçiren tefecilerin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Tefeci Tanju Aksu 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tefecilik çetesinin ağına düştüSabah'ın haberine göre, 2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hastalık sürecinde sağlığının kötüye gitmesi üzerine eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu. Çevresinden destek arayan Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünü bilemedi.5 milyon borca karşılık 220 milyonluk köşkü aldıÇete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı. Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.Örgüt lideri için karar açıklandıÇete lideri Tanju Aksu'nun da arasında olduğu 8 isim gözaltına alındı. Rıza Aksu'nun da arasında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. Yargılamada, örgüt lideri Tanju Aksu, 28 yıl hapis cezası aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/haydar-dumenin-esinin-222-milyon-liralik-koskunu-elinden-almislardi-dolandiricilik-cetesi-1099819624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099819469_0:20:1242:952_1920x0_80_0_0_d04d6e6a0e6c6d805dce60fd9d19caad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haydar dümen, tefecilik operasyonu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
haydar dümen, tefecilik operasyonu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in Beyoğlu'ndaki köşkünü ele geçirmişlerdi: Tefecinin cezası belli oldu
Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşini kandırarak Beyoğlu'ndaki 5 katlı köşküne ele geçiren tefecilerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme tefecilik yapan kişiyi 28 yıl hapse mahkum etti.
Cinsel konularda yaptığı açıklamalarda tanınan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşine verdikleri para karşılığında 222 milyon liralık 5 katlı köşkü ele geçiren tefecilerin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Tefeci Tanju Aksu 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tefecilik çetesinin ağına düştü
Sabah'ın haberine göre, 2022 yılında hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in hastalık sürecinde sağlığının kötüye gitmesi üzerine eşi Gülten Dümen, hem tedavi masraflarını hem de evin geçimini karşılayabilmek için yaklaşık 5 milyon liraya ihtiyaç duydu. Çevresinden destek arayan Dümen, tanıdıklarının yönlendirmesiyle önce Tanju Aksu, ardından Emrah E. ile görüştü. Ancak adım adım bir tefecilik çetesinin ağına düştüğünü bilemedi.
5 milyon borca karşılık 220 milyonluk köşkü aldı
Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı. Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.
Örgüt lideri için karar açıklandı
Çete lideri Tanju Aksu'nun da arasında olduğu 8 isim gözaltına alındı. Rıza Aksu'nun da arasında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı ve 4'ü tutuklandı. Yargılamada, örgüt lideri Tanju Aksu, 28 yıl hapis cezası aldı.