Haydar Dümen'in eşinin 222 milyon liralık köşkünü elinden almışlardı: Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen'in elinden parasını ve 222 milyonluk köşkünü alan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Çete lideri kuzeninin... 01.10.2025, Sputnik Türkiye
Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü psikiyatr Haydar Dümen’in eşi Gül Dümen’i tuzağa düşüren tefecilik çetesi çökertildi. Dümen'in hem parasını hem de 222 milyon değerindeki köşkünü elinden alan tefecilik çetesinin liderinin ise kuzeninin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı. Paraya sıkışınca tefecilerin tuzağına düştüEkol TV'nin haberine göre, üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü doktor Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, eşinin tedavisini karşılayabilmek hem de kendi geçimini sağlayabilmek için 5 milyon TL paraya ihtiyaç duydu. Bunun için de Silivri'de tefecilik yapan bir çete liderinin kapısını çaldı.Tefeci, Gül Dümen'e istediği parayı verdi ancak karşılığında teminat olarak, Cihangir'deki 222 milyon TL değerindeki 5 katlı İtalyan köşkünü kendi üzerine geçirdi. Çete liderinin kuzeni Tahsin Aksu, olayın perde arkasını, "Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor" diye anlattı. Köşkü teminat diye üzerine geçirdi film yapımcısına sattıTefeci, bu işlemlerin ardından bir süre sonra Gül Dümen'i arayarak "Seninle iş yapacağız" diyerek kandırdı ve bu kez de 77 bin dolar parasını aldı. Tefeciye hem parasını hem de köşkünü kaptıran Gül Dümen, çaresiz kalınca parasını ya da evini geri istedi. Ancak tefeci, evi bir film yapımcısına sattığını söyleyerek bu talebi reddetti. Tahsin Aksu, satış detayını şu sözlerle paylaştı:"Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar."Çete liderini kuzeninin ihbarı yakalattıDolandırıldığını anlayan Gül Dümen, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. 16 aydır aranan çete elebaşının yakalanması ise bir ihbar sonucu gerçekleşti. Tefecinin kuzeni Tahsin Aksu, birçok mağdurun ticari ilişkilerine ve dolandırılmalarına şahit olduğunu belirterek, kuzenini ihbar ettiğini anlattı. Aksu "Birçok mağdurun bu ticari ilişkilerine şahit oldum, dolandırılmalarına şahit oldum. Ben bu dosyada tanık oldum. Aynı zamanda çete lideri benim ikinci dereceden kuzenim olur. Tanık olduğum için de kendim de çok tehdit ediliyorum, hala da tehdit ediliyorum" dedi.Tahsin Aksu'nun tespit ettiği adres, Gül Dümen ve şoförüne bildirildikten sonra emniyet ekiplerine iletildi. Çete lideri, annesinin evinde, güvercinlik olarak kullanılan çatı katında kıskıvrak yakalandı. Aksu, tefecilik örgütünün büyüklüğüne de dikkat çekerek, "Kendisi zaten çok büyük bir tefeci. Abisi de tefecilikten, dolandırıcılıktan şu an kendisi de cezaevinde. Hala devam ediyorlar. Örgüt çok büyük. 14 kişilik bir örgüt daha var dışarıda. Bu konuyla ilgili de savcılığa ifade verdim" dedi.
