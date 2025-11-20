Ünlü oyuncu Akın Akınözü yapay zeka dizisi hakkında konuştu: Hukuki yollara başvuracağım

"Eleştiri elbette olur, olmalıdır; ancak eleştirinin bir adaleti, ahlakı ve yöntemi vardır. Daha da üzücü olan, hâlihazırda devam eden dizimin setinde tüm odağımı işime vermem gerekirken bu açıklamaya cevap hazırlamak zorunda bırakılmamdır. İronik olan ise; mesleki huzurumu koruması gereken sendikanın tam tersine, bu huzuru bozarak beni işimi yapamaz hâle getiren taraf olmasıdır. Haklarımızı savunmak için kurulmuş olması gereken bir sendikanın; yapay zeka, üretim biçimi ve projede yer alan oyunculara dair oluşturduğu bu algı, bir oyuncu olarak yalnızca “vay halimize” dememe neden oluyor. Bu süreçte kişisel ve mesleki itibarımın zedelenmesi nedeniyle, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."