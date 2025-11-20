Ünlü oyuncu Akın Akınözü yapay zeka dizisi hakkında konuştu: Hukuki yollara başvuracağım
‘Tesseract’ isimli yapay zekâ dizisi hakkında Oyuncular Sendikası’nın yaptığı açıklama sonrası oyuncu Akın Akınözü, bu durumun mesleki itibarını zedelediğini söyleyerek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
Oyuncular Sendikası, tamamen yapay zekâ ile hazırlanacağı açıklanan ‘Tesseract’ projesiyle ilgili açıklamasında Akın Akınözü ve Özcan Deniz’in ses ve görüntülerinin kullanıldığı bu yapay zekâ projesinin, oyunculuk mesleğinin geleceği açısından ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, sosyal medya hesabından bir metin yayımlayarak Sendika’ya tepki gösterdi. Akınözü açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"İçinde yer almaktan büyük heyecan duyduğum ve tüm süreçlerinde aktif olarak bulunduğum Tesseract projesinin, Oyuncu Sendikası tarafından yapılan bir duyuruyla hedef alınmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım. Projenin yaratıcısı ve liseden arkadaşım Erim Şişman gerekli etik ve teknik açıklamayı paylaşmış olsa da, Sendika'nın kendi 'misyonu' ile çelişen bu yaklaşımı karşısında ben de bir sitemde bulunma ihtiyacı hissettim."
"Bu duyurudan yalnızca birkaç gün önce, aynı Sendika’nın yöneticileri benimle iletişime geçip danışma gecelerine davet ederken ve 'birlikte omuz omuza durmanın öneminden' söz ederken; sonrasında benimle tek bir soru dahi sormadan bu açıklamayı yapmaları, benim açımdan çok ciddi bir hayal kırıklığı olmuştur. Bizimle konuşmadan, anlamadan ve dinlemeden böyle bir açıklamayla hüküm vermeye kalkmaları son derece düşündürücüdür. Böyle yaklaşımlar birliği güçlendirmek yerine zayıflatır; dayanışmayı büyütmek yerine güvensizliği artırır. Oysa sanatın ve sanatçının yolu korkuyu büyütmek değil; cesareti ve anlayışı çoğaltmaktır."
"Eleştiri elbette olur, olmalıdır; ancak eleştirinin bir adaleti, ahlakı ve yöntemi vardır. Daha da üzücü olan, hâlihazırda devam eden dizimin setinde tüm odağımı işime vermem gerekirken bu açıklamaya cevap hazırlamak zorunda bırakılmamdır. İronik olan ise; mesleki huzurumu koruması gereken sendikanın tam tersine, bu huzuru bozarak beni işimi yapamaz hâle getiren taraf olmasıdır. Haklarımızı savunmak için kurulmuş olması gereken bir sendikanın; yapay zeka, üretim biçimi ve projede yer alan oyunculara dair oluşturduğu bu algı, bir oyuncu olarak yalnızca “vay halimize” dememe neden oluyor. Bu süreçte kişisel ve mesleki itibarımın zedelenmesi nedeniyle, hakkımı hukuki yollarla arayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."